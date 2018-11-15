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15 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kral Faruk Müzesi ne anlatır?

15 Kasım 2018, Perşembe 00:39
Kral Faruk Müzesi Mısır’daki son kraliyet ailesinin tarihine ışık tutuyor.

Mısır’daki kraliyet ailesinin son hükümdarı Kral Faruk, 1930’larda Kahire’nin yaklaşık 30 kilometre güneyinde bulunan muhteşem havası, geniş bahçeleri ve Nil manzarasına sahip Hilvan şehrinde gezinirken Nil kenarında verdiği çay molasında burayı satın almaya karar verdi. 1939’da 2 bin cüneyh gibi cüz’î bir rakama satın alım gerçekleşti. Şarku’l Avsat Türkçe’nin haberine göre, Kahire yakınlarında bir kışlık saray yapılmasını isteyen Kral Faruk çalışmaların 1942’den önce tamamlanması için işi o dönem Kraliyet İşleri Bakanı olan Mustafa Fehmi’ye emanet etti. Ancak Kral, Hilvan’daki kışlık saraya yalnızca iki defa gidebildi.

Veliaht Prens İkinci Ahmed Fuad’ın beşiği 

Kral Faruk için yaptırılan bu saray, 3 katlı ve iki tarafı Nil Nehri’ne bakıyor. Muhteşem bir çeşmesi olan geniş bir bahçeye sahip. Saray adeta Hilvan’da geçmişe açılan bir pencere. Şehir 1960’larda kükürt kaynaklarının keşfedilmesiyle sanayi şehrine dönüşerek fabrika bacalarından çıkan dumanlara boğulmadan önce soyluları ve prensleri kendine bağlayan ılık bir havaya sahipti.

Eski eserlere yönelik bilinçlendirme kampanyasının öncülerinden biri olan arkeolog Muhammed Halil, “Hilvan Mısır’ın diğer kışlık bölgelerine nazaran Kahire’ye daha yakındı. Bu yüzden soylu aileler ve prensler için tercih ediliyordu. Sokaklar halen bu prenslerin isimlerini taşıyor. Hatta Mısır Hidivi (vali) İsmail Paşa’nın annesi Hoşyar Kadınefendi’ye atfedilen ‘Izba el-Valide’ olarak isimlendirilen bir bölge var” ifadelerini kullandı.

Büyük Gize Sfenksi’nin minyatürü 

Müze yetkilileri, günlük olarak müzeye düzenlenen okul gezileri kapsamında Kral Faruk’un günlük hayatı hakkında bilgi edinmek için gelen tarih bölümü öğrencilerine hoş bir karşılama düzenliyorlar. Kral Faruk’un renk ve tasarım zevki, onun Firavun medeniyetine olan sevgisini gözler önüne seriyor. Kral Faruk için yapılan saraydan dönüştürülmüş olan müzede Firavun dönemine ait otantik parçaların kopyaları bulunuyor. Üç katlı müzenin birinci katı hizmetçiler için ayrılmış. İkinci katına gelindiğinde ise ziyaretçileri Fransız sanatçı Charles Cordier’in 1874’te bronzdan yaptığı “Arp çalan Firavun Kadın” heykeli karşılıyor.

ÇOCUKLUK TABLOSU 

Girişte ise sanatçı Mahmud el-Sayed tarafından müzeye bağışlanan oturma odası takımı bulunuyor. Koridorun duvarını Kral Faruk’un tahta gelişinin yıl dönümünü kutlayan 1936 tarihli ve üzerinde “Antik ve modern Mısır’ın kralı Majesteleri Faruk’un tahta geliş yıl dönümü kutlu olsun” yazılı deri bir tablo süslüyor. Bunu Kral Faruk’un modern tarzda tasarlanmış meşe ağacından yapılma yatak odası takımı takip ediyor. Duvarda ise Kral Faruk’un çocukluğunu resmeden bir yağlıboya tablosu asılı duruyor. Yan odada basit meşe mobilyalarla dekore edilmiş, Kral Faruk’un ikinci eşi Kraliçe Neriman’ın odası bulunuyor. Odadaki beşik ise, 1952 yılında gerçekleşen Hür Subaylar Devrimi’nden birkaç ay önce doğan Veliaht Prens ikinci Ahmed Fuad’a ait. Kral Faysal’ın sarayından getirilen beşik, üzerinde Kral Faruk’un kraliyet sembolünü taşıyor.

Etiketler: kral faruk müzesi
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