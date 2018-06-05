Küçük dünyam: Ailem

Bizim Aile Haziran sayısında, “Aile ve eğitim”i kapağına taşıdı.

Dergi yeni sayısında Yeni Asya Gazetesi ve Risale-i Nur Enstitüsü tarafından 9. su düzenlenen Risale-i Nur Gençlik Kongresi’nde, doksanı bulan genç Said ve Saidelerin katılımıyla gerçekleşen masa çalışmalarından “Aile ve Eğitim” masasını kapak dosyasına taşıyarak okuyucularının istifadesine sunuyor.

İlahiyatçı Ayşenur Akay’ın kaleme aldığı çalışmada İslâm kardeşliğinde aile ve eğitimin yeri ve önemi nedir? Aile eğitiminde annenin, babanın, çocuğun rolü, mutlu bir ailede dikkat edilmesi gereken hususlar gibi alt başlıklar sizleri bekliyor.

Tatil başlıyor

Tatiller, öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği, kimi ailelerin ise “Nasıl verimli geçireceğiz?” endişesine düşebildiği bir zaman dilimi. Çocuklar için “iyi” bir tatilin ip uçlarını Psk. Banu Arslan Çocuk Eğitimi sayfasında veriyor.

Evlilik

Kâinatın var oluş sebebi muhabbet. İnsani ilişkilerde de eşler arasında da ilişkiyi devam ettiren bir arada tutan çok önemli bir duygu. Bu bağlamda gerçekleştirilen röportajın yer aldığı Evlilik sayfasında “evlilikte sevgi, muhabbet, hürmetin önemi”ne değiniliyor.

Taze dinamik Dağarcık sayfaları…

Bu ay “3’ü 1 arada”ların kaleme alındığı Ne yiyoruz?, ev dekorasyon çeşidi olan ‘retro’ hakkında bilgi sahibi olacağınız Dekorasyon, pratik, ucuz malzemelerle evde yapabileceğimiz birbirinden şık ürünün yer aldığı El Emeğim sayfaları ve her ay olduğu gibi Mutfak Kitaplığı, Sağlık, Tatlı Sayfa, Bulmaca ve Kitaplığımızdan da sizleri bekleyenler arasında. Keyifli okumalar…

Diğer başlıklar...

lEğitim ailede başlar, İslâm kardeşliğinde aile ve eğitimin yeri ve önemi nedir?

l Gençler Ankara’yı nurlandırdı

lFıtır sadakası ve hükmü

l Herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır.”

lToprak gibi

l Aile ekonomisi ve iktisat l İman ne büyük hazine!

l Nasreddin Hoca lOrucun, namazın kazandırdığı öncelik

l Barış projesi lKüçük Sözler ve ahlâk – 2

l Fuar izlenimleri l İyi’ tatiller!

l“Sevgi, önce aile içerisinde eşin eşe vermesi gereken en önemli duygudur.” Sadece 3’ü mü 1 arada

lDekoratif mumlar

l Retro dekorasyon

l Mutfakta iktisat l İftar- Sahur- bayram sofraları

l 3 Haziran Dünya Pes Ekinovarus Günü!

lEv baklavası

l Balık köftesi,

lDua Hazinesi

İstanbul – Nihat Orhan