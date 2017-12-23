Kudüs ruhu sahnede

Kudüs’ün, geçmişten günümüze uzanan ruhani varlığı, “Zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün Zamanı” adlı gösteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Kudüs’ün, geçmişten günümüze uzanan ruhani varlığı, “Zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün Zamanı” adlı ihtişamlı teatral gösteri ile 26 Aralık akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde izleyici karşısına çıkacak. Kültür ve sanat dili kullanılarak evrensel mesajların verildiği dramatik sahne gösterisinde, en geniş kadrosuyla Devlet Tiyatrosu sanatçıları rol alacak. Gösteri kadro zenginliği ve ileri teknolojik sahne altyapısıyla Türkiye tarihinin “Kudüs” konulu en büyük sahne performansı da olacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği, Kudüs Platformu tarafından hazırlanan “Zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün Zamanı” adlı gösteride Hz. Ömer’den Selahaddin Eyyubi’ye, Yavuz Sultan Selim’den Abdülhamid’e Kudüs’ün manevi kimliğini yaşatmış liderlerin hayatlarından kesitler sunulacak. İrfandan Medeniyete Hareketi Kudüs Platformu’nun “2017 Kudüs Yılı” etkinliklerinin gala programı içerisinde yer alan gösteri ücretsiz olarak izlenebilecek. İstanbul - Yeni Asya



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