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23 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Kudüs ruhu sahnede

23 Aralık 2017, Cumartesi
Kudüs’ün, geçmişten günümüze uzanan ruhani varlığı, “Zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün Zamanı” adlı gösteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Kudüs’ün, geçmişten günümüze uzanan ruhani varlığı, “Zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün Zamanı” adlı ihtişamlı teatral gösteri ile 26 Aralık akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde izleyici karşısına çıkacak.

Kültür ve sanat dili kullanılarak evrensel mesajların verildiği dramatik sahne gösterisinde, en geniş kadrosuyla Devlet Tiyatrosu sanatçıları rol alacak. Gösteri kadro zenginliği ve ileri teknolojik sahne altyapısıyla Türkiye tarihinin “Kudüs” konulu en büyük sahne performansı da olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği, Kudüs Platformu tarafından hazırlanan “Zamanın Kudüs’ü Kudüs’ün Zamanı” adlı gösteride Hz. Ömer’den Selahaddin Eyyubi’ye, Yavuz Sultan Selim’den Abdülhamid’e Kudüs’ün manevi kimliğini yaşatmış liderlerin hayatlarından kesitler sunulacak.  İrfandan Medeniyete Hareketi Kudüs Platformu’nun “2017 Kudüs Yılı” etkinliklerinin gala programı içerisinde yer alan gösteri ücretsiz olarak izlenebilecek.

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: kudüs
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  • Ali Tam

    23.12.2017 12:02:04

    Kudüs artik Dünya'nin gündeminde adil bir degerlendirme ile layik oldugu ilgiyi görecektir. 16 yasinda bir gencin üzerine iki manga (20) askerle saldiran Israil ordusu ve iki Türk bayragi T-Shirt lu turiste 20 polisle saldiran Israil devamli cok ciddi bir sekilde Mescid-i Aksanin duvarina bevl ediyor. Israil bunun bedelini cok cok agir ödeyecektir.

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