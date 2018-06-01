Külliyat kampanyası devam ediyor

Yeni asya Neşriyat ve Yeni Asya gazetesi birlikteliğiyle başlatılan 30 kupon karşılığı “İndirimli Risale-i Nur Külliyatı Kampanyası”na okuyucularımız büyük ilgi gösterdi.

Bu ilgi sebebiyle kampanyamız devam ediyor. 30 kupon okuyucularımız, Risale-i Nur Külliyatı'nı 750 yerine 450 TL’ye, bulundukları bölgelerdeki Yeni Asya Neşriyat temsilciliklerinden alabiliyor.

Eksik kuponu olanlar üzülmesin

Kampanyaya gösterilen ilginin büyük olduğunu söyleyen Yeni Asya Satış ve Pazarlama Müdürü Cesim Aydın, “Büyük boy yeni tanzim Külliyat Kampanyamız devam ediyor. Bu kampanyamıza Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi var. Bu talepleri karşılamakta zaman zaman zorluk yaşıyoruz. Yoğun talep üzerine kampanyamız bir süre daha devam edecek. Bize 30 kupon gönderen herkese en kısa zamanda Külliyatını ulaştırıyoruz. Ayrıca eksik kuponu olan okurlar da devam eden kuponlarla eksiklerini tamamlayabiyor” dedi.

HABER: KÜBRA ÖRNEK

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