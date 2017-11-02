Kültür Ekonomisi Kitabı tanıtıldı

TAVAK Başkanı Prof. Dr. Şen, kitapta; gastronomi, spor, turizm ve lojistik olarak beş konu, 13 ana sektör ve 53 alt sektöre ayırdığı kültür ekonomisinin Türkiye ekonomisindeki önemi ve yerine dikkat çekiyor...

TAVAK’ın yürüttüğü araştırmaya dayanan kitabı ile ilgili bilgi veren Şen, gastronomi, spor, turizm ve lojistik olarak beş konu, 13 ana sektör ve 53 alt sektöre ayırdığı kültür ekonomisinin Türkiye ekonomisindeki önemli yerine dikkat çekerek, bu sektörlerin Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılâsı’nın yüzde 6.4’ünü oluşturduğunu söyledi.

Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında ciddî bir yer tuttuğunu belirten TAVAK Başkanı, nicelikteki ilerlemenin nitelikte tam olarak karşılık bulmaması ve söz konusu sektörlere katkının çok büyük bir kısmının dar bir kesimden gelmesi gibi problemlerin de TAVAK’ın yaptığı araştırmaya yansıdığını sözlerine ekledi.

Borusan Oto Dolmabahçe (BMW Showroom)’de gerçekleşen kitap lansmanında Tavak Başkanı Prof. Dr Faruk Şen şunları söyledi: “Türkiye’nin Kültür Ekonomisi’nde 47,6 milyar dolar bulunuyor. Ben İstanbul Kültür Arşiviyle bu konuda konuştum. İstanbul için ayrı bir araştırma yaptım. Fakat yaparken gözüme bir şey çarptı. İstanbul Türkiye’de Kültür ekonomisinde birinci durumda. Kültürde Türkiye’de dönen paranın neredeyse yarısı İstanbul’da. Fakat Beyoğlu Kadıköy’de değil, Şişli’de dönüyor. Buna sahip çıkmamız lâzım. Onun için size rica ettik geldiniz. Sonsuz teşekkürler.”

Haber - Foto: KÜBRA ÜNÜVAR - Yeni Asya