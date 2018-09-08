"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Akdamar Adası'ndaki ayine katılacak

08 Eylül 2018, Cumartesi 13:09
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi kilisede 3 yıl aradan sonra yarın yapılacak ayinde yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Bakan Ersoy'un Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede Türkiye Ermenileri Patrikhanesince yarın yapılacak ayine yönelik programı netleşti.

Türkiye ve dünyadan binlerce Ermeni'yi bir araya getiren ancak güvenlik sıkıntıları nedeniyle 3 yıldır yapılamayan Surp Haç Kilisesi'ndeki ayine devletin zirvesini temsilen Bakan Ersoy da katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, özellikle 2002'den itibaren dünya siyaset sahnesinde prestijli aktörlerden biri olmaya başlayan ve köklü reformlara imza atan Türkiye'de, bu başrolün yansıması olarak, "ezber bozan" pek çok ilke imza atıldığını söyledi.

"Kardeşliği, barışı, huzuru ve birlikte yaşamayı güçlendirmeye çalışıyoruz"

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda daha önce verdiği mesajlara işaret ederek, "Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme haizdir. Tek bir Ermeni kökenli vatandaşımızın ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini ikinci sınıf hissetmesine tahammülümüz yoktur. Bizler bu topraklarda yaşayan ve vatandaşlık bağıyla bu ülkeye bağlı olan hiç kimsenin dinine, inancına, diline, etnik veya kültürel aidiyetine bakmayız, bakamayız. Onun için de bugün hala bu ortak mirasımızı muhafaza ederek kardeşliği, empatiyi, barışı, huzuru ve birlikte yaşamayı tesis etmeye, güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Ermeni cemaati olarak mutluluk duyuyoruz"

Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ise ayini yeniden gerçekleştirebilmekten ve bakan düzeyinde katılım olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ateşyan, Akdamar Adası'nın özelliğini, üstünde bulunan Surp Haç Kilisesi'nden aldığını belirterek, "Surp Haç Kilisesi bizim için hem tarihi hem de dini yönden çok önemli bir değere sahip. Bin yıldan fazladır varlığını sürdüren kilisemiz aynı zamanda başpatriklik merkezi." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2007'de kilisenin restorasyonunun yapılmasının ve ardından ayin izni verilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Ateşyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"95 yıl aradan sonra ilk ayinin gerçekleştirildiği 2010'da 7 bin kişi ayine katılmıştı. Terör olaylarından dolayı 3 yıldır ayini gerçekleştiremiyorduk. Şimdi pazar günü ayinimizi yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hem ülkemizin hem de Van'ın huzurunu, barış içerisinde yaşadığını göstermesi açısından bizlere umut ve mutluluk veriyor. Hem İstanbul'dan hem de dünyanın birçok ülkesinden Ermeni vatandaşlar bu ayine katılacak. Yaklaşık 2 bin kişiyi bekliyoruz. Sayın Bakanın katılımı bizim için çok değerli ve önemli. Bu iştirak devletin tüm vatandaşlarının yanında olduğunu da gösteriyor. Ermeni cemaati olarak mutluluk duyuyoruz. Sayın Bakana şükranlarımızı sunuyoruz."

 

AA

Etiketler: Van, Gevaş, Ermenistan, ayin, Akdamar
Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Irak Başbakanı İbadi'ye muhalefetten istifa çağrısı

    Türkiye, İran ve Rusya yerel para birimyle ticaret yapacak

    Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Amacımız saldırıları durdurmak

    Malî kriz küreselleşir mi?

    İran, Erbil'de İKPD kampını vurdu

    Devlet kuramıyorsa biz kuralım

    Gençler neden ‘göçüyor’?

    'İdlib, Türkiye-Rusya yakınlaşmasının bir testi olacak'

    Cumartesi Anneleri'ne yine izin çıkmadı

    ABD, Filistinlilere yönelik sağlık yardımlarını da durduruyor

    Basra'da gerginlik artıyor

    'CHP'nin kimlik politikalarını aşması gerekiyor'

    Selçuk: Bizim bu çağa hazırlanmamız lazım

    Suriye'nin Haseke kentinde rejim güçleri ile YPG çatıştı

    Liselere yerleştirmede dördüncü nakil sonuçları açıklandı

    Suriye rejimi sivilleri varil bombalarıyla hedef alıyor

    Sağlık Bakanlığı'ndan yeni proje

    Kolombiya: Filistin'i tanımaya devam edeceğiz

    Putin, İran dini lideri Hamaney ile görüştü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nasıl bir heyet?
    Genel

    Hacıların tuhaf âdetleri var
    Genel

    Bizim gizlimiz saklımız yok
    Mustafa Sait ÖNAL

    Dolar yükselmiyor
    Ahmet BATTAL

    Devlet denetimdi, hani?
    Yasemin YAŞAR

    Suyu yavaş yavaş ısıtılanlar
    Genel

    İdlib için ‘timsah gözyaşları’
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, küfrün temelini parçalıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Sağlık Bakanlığı'ndan yeni proje

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.