Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Akdamar Adası'ndaki ayine katılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi kilisede 3 yıl aradan sonra yarın yapılacak ayinde yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Bakan Ersoy'un Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede Türkiye Ermenileri Patrikhanesince yarın yapılacak ayine yönelik programı netleşti.

Türkiye ve dünyadan binlerce Ermeni'yi bir araya getiren ancak güvenlik sıkıntıları nedeniyle 3 yıldır yapılamayan Surp Haç Kilisesi'ndeki ayine devletin zirvesini temsilen Bakan Ersoy da katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, özellikle 2002'den itibaren dünya siyaset sahnesinde prestijli aktörlerden biri olmaya başlayan ve köklü reformlara imza atan Türkiye'de, bu başrolün yansıması olarak, "ezber bozan" pek çok ilke imza atıldığını söyledi.

"Kardeşliği, barışı, huzuru ve birlikte yaşamayı güçlendirmeye çalışıyoruz"

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda daha önce verdiği mesajlara işaret ederek, "Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme haizdir. Tek bir Ermeni kökenli vatandaşımızın ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini ikinci sınıf hissetmesine tahammülümüz yoktur. Bizler bu topraklarda yaşayan ve vatandaşlık bağıyla bu ülkeye bağlı olan hiç kimsenin dinine, inancına, diline, etnik veya kültürel aidiyetine bakmayız, bakamayız. Onun için de bugün hala bu ortak mirasımızı muhafaza ederek kardeşliği, empatiyi, barışı, huzuru ve birlikte yaşamayı tesis etmeye, güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Ermeni cemaati olarak mutluluk duyuyoruz"

Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ise ayini yeniden gerçekleştirebilmekten ve bakan düzeyinde katılım olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ateşyan, Akdamar Adası'nın özelliğini, üstünde bulunan Surp Haç Kilisesi'nden aldığını belirterek, "Surp Haç Kilisesi bizim için hem tarihi hem de dini yönden çok önemli bir değere sahip. Bin yıldan fazladır varlığını sürdüren kilisemiz aynı zamanda başpatriklik merkezi." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2007'de kilisenin restorasyonunun yapılmasının ve ardından ayin izni verilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Ateşyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"95 yıl aradan sonra ilk ayinin gerçekleştirildiği 2010'da 7 bin kişi ayine katılmıştı. Terör olaylarından dolayı 3 yıldır ayini gerçekleştiremiyorduk. Şimdi pazar günü ayinimizi yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hem ülkemizin hem de Van'ın huzurunu, barış içerisinde yaşadığını göstermesi açısından bizlere umut ve mutluluk veriyor. Hem İstanbul'dan hem de dünyanın birçok ülkesinden Ermeni vatandaşlar bu ayine katılacak. Yaklaşık 2 bin kişiyi bekliyoruz. Sayın Bakanın katılımı bizim için çok değerli ve önemli. Bu iştirak devletin tüm vatandaşlarının yanında olduğunu da gösteriyor. Ermeni cemaati olarak mutluluk duyuyoruz. Sayın Bakana şükranlarımızı sunuyoruz."