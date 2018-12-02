Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Türk Okçuluk Geleneği'ni yaşatacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Destanı "Dede Korkut"un 17'nci unsur olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından "Türk Okçuluk Geleneği" için kolları sıvadı.

Türk Destanı "Dede Korkut"un 17'nci unsur olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından "Türk Okçuluk Geleneği" için kolları sıvayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, dosyanın 2019'daki komite toplantısında görüşülerek karara bağlanmasını bekliyor.

Sürecin icracı birimi Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Türkiye adına UNESCO'da yürüttükleri çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2003'te ilan edilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne 2006'da taraf olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda somut olmayan kültürel mirası korumak, bu alanda farkındalık yaratmak ve gelecek kuşaklara bu mirasın aktarılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan İbiş, en son "Dede Qorqud/ Korkyt Ata/ Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik" ismini taşıyan dosyanın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13'üncü Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda oy birliğiyle İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine 17'nci unsur olarak kaydettirildiğini anımsattı.

Sırada "Türk okçuluğu" var

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, UNESCO için gelecek dönem yürütülecek çalışmalara yönelik olarak da şunları kaydetti:

"UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne 2019 yılında kaydettirilmek üzere 'Geleneksel Türk Okçuluğu' isimli aday dosyamız hazırlandı. Dosya bu yıl UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sekreterliğine gönderildi.

İbiş, "Geleneksel Türk Okçuluğu' Türkiye'de gerçekleştirilen geleneksel okçuluk sporu etrafında şekillenen, yüzyıllar içinde belirlenmiş ilkeleri, kuralları, ritüelleri ve toplumsal uygulamaları, geleneksel zanaatkarlıkla üretilen ekipmanları, okçuluk disiplinleri ve atış tekniklerini barındıran bir somut olmayan kültürel miras unsurudur." diye konuştu.