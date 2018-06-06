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6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kur'an'la yaşamak

06 Haziran 2018, Çarşamba 02:18
Genç Yorum dergisi 166. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, Kur’ân-ı Kerîm’i okumak, anlamak ve yaşamak konulu Haziran sayısı ile yayınlandı.

Aylık aktüel gençlik dergisi Genç Yorum’un “Kur’ân-ı Kerîm” konulu Haziran sayısı çıktı. Derginin kapak dosyasında; Kur’ân’ın belâgatı ve mu’cizeliği, Kur’ân’ı öğrenmenin ve okumanın önemi, Risale-i Nur’da ve Nur Talebeleri’nin dünyasında Kur’ân’ın yeri, Allah’ı tanıtan küllî bir muarrif olarak Kur’ân ve onun diğer umumî tarif ediciler olan kâinat ve Hz. Muhammed (asm) ile alâkası, Kur’ân Müslümanlığı meselesi ve ‘Kur’ân bize nasıl yeter?’ sorusunun ma’kul cevabı, Kur’ân ile muhatabiyet, Kur’ân’a bakış, onu anlama ve yaşama gerekliliği, Kur’ân’da bir sûrenin adını alan Kadir Gecesi’nin öncemi ve bu bağlamda Ramazan ve Kur’ân ilişkisi gibi konular ele alınıyor.

“Kur’ân bize yetmez mi?

Genç Yorum dergisinin “Mukaddes harita: Kur’ân” başlıklı 166. sayısında yer alan yazılar ve yazarları şöyle: 

 lMustafa Usta: “Bir hakikatin adı: Mu’cize-i Kur’ân”

 lNesibe Ersoylu: “Kur’ân bize yetmez mi?”

 lBilal Said Parlakoğlu: “En küllî muarrif”

 lNuriye Sultan Kostak: “Hutbe-i Ezelînin ötekisi olmak”

 lMustafa Gönüllü: “Ömre ömür katan gece: Kadir Gecesi”

 lErsin Acar: “Kur’ân’ı öğrenmelisin!”

Kapak dosyası bağlamında; Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası da derginin daimî sayfalarını oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Erhan Akkaya editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum, ilginç bilgilerle Şeyda Sultan Zengin’in hazırladığı Amerikan Tavukları, Türkiye ve Dünya gündeminden muhtevalarla Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da. Fatma Zehra Şimşek, Duygu Yüksel ve Esra Yavuzyiğitoğlu Bâb-ı Edebiyât’ta “Bir garip hâlet”; Caner Kutlu Zihnin Çarkları’nda “Muhakeme-1” yazıları ile bu ay da okurlarını bekliyor.

Başka neler var?

“Mürekkepler ve kalemler” şiiriyle Ebru Korkut Şiir sayfasında yer alıyor. Genç Yorum dergisi ana sponsorluğunda, Yeni Asya gazetesi ve Risale-i Nur Enstitüsü tarafından 28-29 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 9. Risale-i Nur Gençlik Kongresi’nin Masa Çalışmaları Deklarasyonları’nın tamamı bu sayıda.

Keçeli yazın da boş durmuyor!

Her Telden’de Edibenur Üner “Project 365 by Campbell (Campbell’den Proje 365)” ve “Hayatını hafiflet” haberleriyle; Çay Saati’nde Büşra Bakırcı “Robotları programlamak değil, öğrenebilen robotlar üretmek… Ya sonra?” başlıklı araştırmasıyla; Ehl-i Tivit’te Neslinur Zeynep Mutlu Twitter âleminden derlediği ilginç ve eğlenceli tweetlerle; Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır Ramazan konulu içerik ve bulmacayla; Hayâlnâme’de Şüheda Kale “Hakikatlerle seyahate, haydi şimdi İzmir’e!” yazısıyla; Öğrenci İşi’nde Şeyda Sultan Zengin “Öğrenci işi kitaplık” çalışmasıyla; Zürefa’da Sueda Çakır “Kemâle eren iğne” yazısıyla ve Nesl-i Âti Akademisi’nde Feyzanur Elif Mutlu ile Huriye Yücesoy akademinin Ramazan maceralarıyla Keçeli okurlarını bekliyor. Genç Yorum dergisi İslâm âleminin yaklaşmakta olan Ramazan Bayramını tebrik ediyor.

İstanbul – Kübra Örnek 

Etiketler: genç yorum, dergi, yeni asya
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