Kütüphanede teknoloji devri

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı, Yaşar Kemal Kütüphanesi, yeni nesil teknoloji donanımları ile dikkat çekiyor.

Kütüphaneden faydalananlar, arada personel işlemi olmaksızın Otomatik Ödünç Verme Sistemi sayesinde kendi şifrelerini kullanarak kitap ödünç alabiliyor.

Kitaplar sıra beklemeden alınabiliyor

İlçedeki vatandaşlara, özellikle her yaş grubundaki öğrencilere tam donanımlı bir kütüphane hizmeti sunan Yaşar Kemal Kütüphanesi’nde, arada kütüphane görevlisi olmadan Otomatik Ödünç Verme Sistemi hayata geçirildi. Beylikdüzü Belediyesi’nin en kapsamlı kütüphanesi olan merkeze kaynak ihtiyacı ile gelenler, kullanıcı adı ve şifreleri ile ödünç alma sürecini başlatabiliyor. Böylece kişi, raftan aldığı kitabı danışma bankosunda sıra beklemeden kendi başına ödünç alabiliyor. Bir seferde en fazla üç kitabın ödünç alınabildiği sistem, 15 günlük bir kullanım hakkı sunuyor.

Kitabın hangi rafta ve sırada olduğu tesbit ediliyor

Eğer aranan kitap kütüphanede bir başka okuyucu tarafından ödünç alınmış ise iade edileceği tarih öğrenilerek, kişi kendi adına açtığı oturumda kitabı ayırtma işlemini yapabiliyor. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile otomatik ödünç verme kioskunda iade işlemini de kendi başına gerçekleştirebiliyor. Yaşar Kemal Kütüphanesi ayrıca Katalog Tarama cihazı ile öğrencilerin işlerini kolaylaştırıyor. Kişi, aradığı kitabı tarama cihazına girerek, kitabın hangi sırada ve rafta olduğunu tespit edip, hızlı şekilde kaynağa ulaşabiliyor.

İstanbul - Kübra Ünüvar