"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kütüphaneler kapanıyor

19 Haziran 2018, Salı 22:50
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Seçim vaatleri arasında "kitap okunacak kıraathaneler" açacağına yer verirken, halihazırdaki halk kütüphanelerinin sayısı her yıl azalıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıl yıl ülkedeki kütüphane ve üye sayısını açıkladı. Buna göre ülkede 2014'te 1'i milli, 1121'i halk, 559'u üniversite ve 27 bin 948'i eğitim kurumu olmak üzere toplam 29 bin 629 kütüphane vardı. 2015'te bu sayı 107, 2016'da ise 445 azaldı. TÜİK'e göre, toplam kütüphane sayısı 28 bin 970'e düştü. Kütüphanelere kayıtlı olan üye sayısında artış, ancak gidenlerde düşüş var. Kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 2016'da, 2015 yılına göre yüzde 24.1 artarak 1 milyon 697 bin 90 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1.1 azalarak 23 milyon 266 bin 599 oldu. Kütüphanelerdeki materyal sayısı ise 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 2.7 azaldı.

Etiketler: kütüphane, tüik, kitap
Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gençlerden mesaj var

    Madenci aileleri: Hesap sandıkta sorulacak

    Her 2 saniyede 1 mülteci

    Tartışmalı karar: ABD 'BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

    Ölçümüz hukukun üstünlüğü olacak

    Barış ve huzurun yeniden inşası için çalışacağız

    Demirel: “Üstadın lisanı müthiş bir ansiklopedidir”

    Şartlar şimdi mi oluştu?

    Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a balistik füze fırlattı

    Akşener: 'Yönetim değişirse Türkiye ayağa kalkacak'

    IMF kapısı yine göründü

    ‘MEB’in ciddiyeti zarar görüyor’

    İnce yabancı basında "Erdoğan'ı terleten adam" olarak anılıyor

    Kanada'da 'Cami saldırganına' 150 yıl hapis cezası

    Akşener Düzce'de konuştu: 'Eğitim sistemini düzelteceğiz'

    ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'nden 'İsrail'e Haksızlık!' yapıldığı gerekçesiyle ayrılacak

    Fransa'dan ABD'ye göçmen tepkisi

    Avrupa Konseyi 24 Haziran seçimleri için 33 kişilik heyet gönderiyor

    "Türk askerinin Menbiç'e girdiği haberleri doğru değildir"

    Rusya'dan ABD'ye ekonomi misillemesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran tarihî fırsat
    M. Latif SALİHOĞLU

    Camili-namazlı fotoğraf
    Ali FERŞADOĞLU

    Zalim yöneticiler niçin başımıza musallat oluyor?
    Faruk ÇAKIR

    Şartlar şimdi mi oluştu?
    Genel

    Yeni Asya'ya özür borcunuz var
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Mahpushane çocukları
    Mustafa ORAL

    Gözyaşlarımızın rengi birdir
    Cevher İLHAN

    Seçim için ABD’nin “Menbiç hediyesi”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gençlerden mesaj var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.