e-Devlet Kapısı üzerinden veya “Kütüphanem Cepte” mobil uygulaması aracılığıyla e-Devlet portalına bağlanılarak, istenilen Halk Kütüphanesine “e-Üyelik” yaptırabilir, anında “e-kitaplara” erişilebilir, katalog taraması yapılabilir, ödünç alınan kitapların süresi uzatılabilir, üyelik bilgileri güncellenebilir, kayıt yaptırılabilir, Halk Kütüphanesini değiştirilebilir ve bütün Halk Kütüphanelerinin hizmet bilgilerine erişilebiliyor.

Halk Kütüphanesine “e-Üyelik” yapmak ve Halk Kütüphanesi hizmetlerinden faydalanabilmek e-Devlet’e tıklamak yeterli oluyor.

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