Manas Destanı Türkçe oldu

Dünyanın en uzun destanı olarak kabul edilen ‘Manas Destanı’ Türkçe’ye kazandırıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi işbirliğinde, dünyanın en uzun destanı olarak kabul edilen ‘Manas Destanı’ Türkçeye kazandırılarak, TDBB yayınları arasında basıldı.

Kitap, 2017 yılında doğumunun 150. Yıldönümü kutlanan, ünlü Manasçı Sabımbay Orozbakov yorumu ile yazılan Manas Destanı’nın tamamının ilk Türkçe tercümesi olması bakımından büyük öneme sahip. Sagımbay Orozbakov Manas Destanı’nı karakter ve konu zenginliği yönünden oldukça kapsamlı ve geniş bir şekilde ele alarak aktaran Manasçı olarak biliniyor. Bu önemli yayın, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki kültürel iş birliğinin gelişimini göstermesi açısından da öneme taşıyor. Manas Destanı kitabının Türkçeye çevrilmesi projesi, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Fahri Solak ve Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Renat Tuleberdiev koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Türkiye’den ve Kırgızistan’dan çok sayıda ilim adamının katkıda bulunduğu Çeviri Projesi ile, prestij boy üç cilt ve 3 bin 700 sayfadan oluşan büyük bir eser ortaya çıktı. Eserde Kırgızca orijinal metin ve Türkçe karşılığı birlikte yer alıyor.

Manas Destanı

En eski Türk destanlarından biri olan Manas, Türk mitolojisinden ve bozkır kültüründen derin izler taşımakla birlikte, Yaratılış ve Türeyiş, Göç, Ergenekon, Oğuz Kağan gibi diğer Türk destanlarından bağımsız; mısra sayısı bakımından ise İranlı Firdevsi’nin Şehnâme, Finlilerin Kalevala, Almanlar’ın Nibelungen, Hintliler’in Ramayana, eski Yunanlıların İliada ve Odysseia gibi destanlarından daha uzun olup, 500 bin mısra ile dünyanın en büyük destanıdır. Manas destanı, esas itibariyle 840 yılı civarında Kırgızlar’ın Yenisey ırmağı ile Minusinsk bozkırlarında devlet kurdukları yıllarda Uygur Türkleri ve Çinlilerle yaptıkları savaşlarda oluşmaya başlamıştır.

Kültür Sanat Servisi