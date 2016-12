Manevi hastalıkların devası; Risale-i Nur

Gazetemiz yazarlarından ve Osmanlı Tarih Araştırmacısı Rıfat Okyay, Konya’da verdiği konferansta Risale-i Nur’un, zamanın manevi hastalıklarına özellikle deva olan, cevap verebilen kudsi mahiyetli bir tefsir olduğunu anlattı.

Konya’da Bediüzzman Külliyesi salonunda “Risale-i Nurların Kudsî kaynakları ve Mehazi“ ve “Risale-i Nur dersleri nasıl olmalıdır” konularında konferans veren Osmanlı Tarih Araştırmacısı Rifat Okyay, Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında bilgi verdi. Şimdiye kadar yazılmış olan dirayet ve rivayet tefsirlerinin takip ettiği tefsir tarzının dışında, Bediüzzaman’ın telif ettiği Risale-i Nur eserleriyle yeni bir tefsir tarzını, şeklini ortaya koyduğunu ifade eden Okyay, bu yeni tarz yeni çeşit tefsirin, akıl ile kalp arasında açılan berzahi bir yolu takip ettiğini bütün tefsirlerin takip ettikleri tarzlara ilaveten hem aklın, hem kalbin hem de zamanın manevî hastalıklarına özellikle deva olan, cevap verebilen kudsî mahiyetli bir tefsir olduğunu anlattı.

Risale-i Nur derslerine sahip çıkılmalı

Bediüzzaman’ın Konyalılar için ‘ehl-i medrese’ ve ‘ehl-i tetkik’ olduklarını söylediğini aktaran Okyay Konyalılardan “Risale-i Nur okumalarına, Risale-i Nur derslerine ve Risale-i Nurların okunduğu mekânlara alâka göstermelerini ve bu konulara sebatla, devamla sahip çıkmalarını istedi. Bu konularda Yeni Asya Gazetesi’nin büyük hizmet ifa ettiğini Risale-i Nur’ların neşriyatının düzgün bir şekilde gerçekleştirdiğini, gazetenin günlük olarak okunmasında maddî manevî büyük faydaların olacağını anlattı.

Gençleri yazmaya davet etti

Konya Selçuk Üniversitesi talebeleriyle “Bediüzzaman’ın dilinden Risale-i Nur okumaları” konusunu paylaştı. Gençleri Yeni Asya Gazetesi, Köprü, Genç Yorum gibi cemaatin yayın organlarında yazı yazmaya dâvet eden Okyay, bu konuda her türlü yardıma ve rehberliğe hazır olduğunu hatırlattı. Okyay, böyle bir zamanda Konyalıların kadın, erkek, üniversiteli, liseli her kesimden katılımcılarla Risale-i Nurlara ve Risale-i Nur okumalarına gösterdiği alâkaların takdire şayan olduğunu, her türlü iman hizmetinin yürütüldüğü Bediüzzaman Külliyesi’nin ise mükemmel planlandığını dile getirdi.

Konya – Zübeyir Nurluyüz