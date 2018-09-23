Mardin cazibesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin’in cazibesi çok yüksek bir şehir olduğunu belirterek, “Hep beraber cazibesini daha da parlatacağız. O kadar parlatacağız ki diğer ülkelerden buralara akın olacak.” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere şehre gelen Bakan Ersoy, Mardin Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Mardin turizminin geliştirilmesi ve Mardin Kalesi’nin turizme kısmen açılmasına ilişkin soruları cevaplayan Ersoy, bu yönde hem yerelde hem de bakanlık olarak çalışmaların yapıldığını söyledi. Güvenlik derdi aşıldı Gençlerin, bölgenin kültür turizminin ön plana çıkarılmasını istemesi üzerine Bakan Ersoy, şöyle dedi: “Turizmi ve ticareti harekete geçirerek bu ivmeyi sağlamamız lâzım. Olmazsa olmaz bir sorun vardı. Güvenlik sorunu vardı bölgede, o şu anda çok şükür aşıldı. Bundan sonrası çok daha hızlı gelecek. Benim burada olma sebebim: ‘Güvenlik sıkıntıları aşıldıktan sonraki kısmını nasıl hızlandırırız, turizmi ve ticareti nasıl tekrar hızlı bir şekilde hayata geçiririz?’ Zaten turizm hareketi başlamış durumda. Oteller dolu, geçen yıla göre iki kat misafir var. Şimdi onun sayısını hem de niteliğini arttırmamız lâzım. O zaman göreceksiniz, o saklı kalmış kapasite otomatikman su üstüne çıkmaya başlayacak.” Merkezde bir süre gençlerle sohbet eden Ersoy, birlikte fotoğraf çektirdi. AA

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