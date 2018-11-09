Medrese-i Yusufiye Seti’ne sahip çıkalım

Yeni Asya Neşriyat tarafından başlatılan Medrese-i Yusufiye Seti Kampanyası ve Medrese-i Yusufiye Risalesi hakkında açıklamalarda bulunan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, “Medrese-i Yusufiye Seti Kampanyasına sahip çıkalım” çağrısında bulundu.

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, 07.11.2018 tarihli Scope yayınında Medrese-i Yusufiye Seti Kampanyası ve Medrese-i Yusufiye Risalesi hakkında bilgi verdi. Güleçyüz, Medrese-i Yusufiye Risalesi’nden bölümler okuyarak kitabın muhtevasını anlattı.

Güleçyüz, “Üstad Bediüzzaman’ın cezaevi mektuplarının tek bir kitap halinde toplanması ihtiyacı çoktandır seslendiriliyordu. Bu talebin karşılığı olarak böyle bir çalışma yapılmış ve sunulmuş oldu. Medrese-i Yusufiye Risalesi’nde, Bediüzzaman’ın sırasıyla Eskişehir, Denizli ve Afyon hapislerinde mahpuslara hitaben yazdığı fıkra ve mektuplardan seçmeler ile bu hapishane hayatlarına ait bazı aşamalar yer alıyor” dedi. Teselliye en çok muhtaç olan insanların mahpuslar olduğunu vurgulayan Güleçyüz, “Hapishanelerde bulunan insanların halet-i ruhiyeleri son derece sıkıntılı. Hürriyetlerinden, sevdiklerinden ayrı, daracık yerde, baskılar altında çok zor bir hayata mahkûm edilmişler. Teselliye en çok muhtaç olan insanlar; onlardır. Psikolojik yıkım, insanı esas çökerten şeydir. Ve öyle bir yerde Bediüzzaman Hazretleri’nin kendi talebelerine hitaben yazmış olduğu mektuplar, müthiş bir moral veriyor ve onların maneviyatını güçlendiriyor. Ve bu mektuplar sadece mahpuslara değil, hepimize yönelik mesajlar ihtiva ediyor. Bu mektuplarda kalıcı ve her zaman geçerli olan hayat prensipleri var: Zorluklar karşısında yılmamak, sabretmek, zorlukların ardındaki rahmet ve hikmet tecellilerini görmek gibi” ifadelerini kullandı.

Esas gündem insanca muamele ve ıslah olmalı

Risale-i Nur’un ve gazetemizin girdiği yerde ıslâhlar gözle görülür şekilde kendini gösterecektir diyen Güleçyüz, “Cezaevleri için deniyor ki ‘oraya bir suçtan giren insan daha azılı bir suçlu olarak dışarı çıkıyor.’ Böyle mi olmalı? Oraya giren insanın ıslâh olarak çıkmış olması lâzım, ama böyle bir anlayış ve uygulama hâlâ yok. Ama Risale-i Nur’un girdiği yerlerde durum böyle değil. Üstadın hayatında bunun çok sayıda örneklerini görmek mümkün. Bu işin yetkililerinin esas gündemi; insanca muamele ve ıslah olmalı” şeklinde konuştu. Setteki kitapların hapishanelerdeki insanlara biran önce ulaştırılması gerektiğini hatırlatan Güleçyüz, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “Herkesi, ıslâh ve barış manalarına kuvvet vermek için başlatılan bu kampanyalara destek vermeye dâvet ediyoruz. Kader Mahkûmları Derneği de bu hususta yardımcı oluyor. Beş kitaplık bu seti, teselliye muhtaç mahpuslara ulaştıralım. Eğer bu kişiler gerçekten suç işleyerek hapse girdiyse, o suçtan samimî bir nedamet ve pişmanlık hissederek yeniden ahlâklı bir insan haline dönmeye muhtaç. Herkesi bu kampanyaya dâvet ediyoruz, yetkililere de aynı çağrıyı yapıyoruz.”