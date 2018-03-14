Mehmet Akif ortak değerimiz

Liseli öğrencilere Mehmet Âkif Ersoy’u anlatan eğitimci-yazar Mahmut Balcı, “Bir Kur’an şairi olan Mehmet Âkif’i doğru anlamalıyız. Ersoy, hepimizi birleştiren ortak bir değerdir. Değerini bilmeliyiz. Çünkü o hepimizi birleştiren ortak değerlerin yaşaması ve yaşatılması için mücadele etti” dedi.

Eğitimci, yazar Mahmut Balcı, Fatih Çapa Fen Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. İstiklâl Marşı’nın 97’nci yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirilen, “Kadim Değerlerimiz, Gençlik ve Mehmet Âkif Ersoy” konulu söyleşiye katılan Balcı, öğrencilere Mehmet Âkif Ersoy’un nasıl bir gençlik istediğini anlattı. Mehmet Âkif Ersoy’un sıradan bir şair olmadığının altını çizen Balcı, “O, milletin istiklâli ve istikbalini kendisine dert edinen, kadim değerlere bağlı bir şairdir.” dedi.

‘Asım’ın Nesli’

Balcı, Ersoy’un şiir külliyatı Safahat’ın altıncı kitabında anlattığı “Asım”a değinerek, “Birçok edebiyat ve fikir adamının ortak görüşüne göre, Âkif’in değer verdiği Asım, zulme ve emperyalizme karşı çıkarken, dinî ve kültürel değerleri öncelerken, Batı’nın sadece ilmini alırken, kimliği, kültürü ve tarihiyle barışık bir gençtir. Âkif, ‘Asım’ın Nesli’ derken o neslin iman, irfan, fazilet ve bilgi ile donanmış, karakterli, ahlâklı, kişilikli, vatanına, milletine ve dinine sahip çıkan, bunları yüceltmek için bütün imkânlarını seferber eden bir gençliğin hayalini kurmaktadır.” dedi.

Mehmet Âkif Ersoy’un eserlerinde “Asım’ın Nesli”nin cesaret ve sorumluluk sahibi olmasını temenni ettiğine işaret eden Balcı, “Âkif, zor şartlarda ‘korkma’ demekle işe başladı. Ona göre ahlâkın önemi, imanın gerekliliği, ben duygusu yerine biz duygusu önemlidir. Mehmet Âkif Ersoy bir Hilâl uğruna haykıran bir şairdir.” ifadelerini kullandı.

‘Mehmet Âkif’i doğru anlamalıyız’

Balcı, Mehmet Âkif Ersoy’u anlamanın, onun ideallerini yaşatmakla mümkün olabileceğine dikkati çekerek, “Bir Kur’ân şairi olan Mehmet Âkif’i doğru anlamalıyız. Ersoy, hepimizi birleştiren ortak bir değerdir. Değerini bilmeliyiz. Çünkü o hepimizi birleştiren ortak değerlerin yaşaması ve yaşatılması için mücadele etti. Âkif’i daha geniş kitlelere anlatmalıyız. Eserlerini okumalı, üzerine konuşmalı, bugüne aktarmalıyız. Yakın tarihte yaşanan sorunları, darbe girişimlerini anlamak için Mehmet Âkif gibi bu milletin ve İslâm coğrafyasının vicdanı olmuş, vahşi Batı’yı iyi tanımış ve geleceği kendisine dert edinmiş, istiklâl ve istikbal şairini ve dâvâ adamını anlamak gerekir.” dedi.