Mektubat ve Kastamonu Lahikası da çıktı

Risale-i Nur neşriyatına getirilen ve 666 gün devam eden keyfî bandrol engelinin kalkması hatırası olarak hazırlanan özel külliyatta Mektubat ve Kastamonu Lâhikası da çıktı. Barla Lâhikası ve Mesnevî-i Nuriye de çıkmak üzere.

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