Mersin CNR Kitap Fuarı Devam Ediyor

Mersin’de 4’üncüsü gerçekleştirilen CNR Kitap Fuarı, 24 Kasım günü başladı. İçinde yüzden fazla yayınevinin yer aldığı fuar yoğun ilgi görüyor.

Her yaşa uygun kitap ve dergi çeşitleriyle halka açılan fuarda, her gün bir yazarın imza programı olması da, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çoğu yayınevi yeni stant dizaynı ile fuarda yerini alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. En başta Yeni Asya Neşriyat, standının yüksekliği ve üzerindeki Bediüzzaman posteri ile ilgi odağı haline geldi. Stantları ziyaret eden TRT Kurdi muhabirleri, Yeni Asya Neşriyat görevlileriyle röportaj yaptı.Fuar hakkında bilgi alan muhabirler, Yeni Asya Neşriyat standından görüntüler kaydetti. Hafta içi öğrencilerin okul vasıtasıyla belediye otobüsleriyle toplu olarak geldikleri ve merakla gezdikleri fuar, önümüzdeki pazar gününe kadar devam edecek.Tüm kitap severleri standımıza bekliyoruz. Mersin - Yeni Asya

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