Mersin'de gençlik coşkusu

Mersin’deki genç Yeni Asya okuyucuları geçtiğimiz Cuma günü Yeni Asya Vakfı’nda bir araya geldi.

Akşam yemeği ile başlayan programda tanışma faslından sonra, “Yeni Asya ve Risale-i Nur” konulu konuşma yapan gençlerden Cemil Said Demirdöğmez, “Yeni Asya hepimizin bildiği üzere, Risale-i Nur’un medyadaki dilidir. Yeni Asya’nın da, onun öncüsü İttihad’ın da amacı Risale-i Nur’u geniş kitlelere ulaştırmaktır” dedi. Yarım saat süren bir sohbetin ardından, mola verildi. Çay arasında gençler; “Yeni Asya’nın ileriye dönük atacağı her adımında biz de varız” dediler. İkinci bölümde ise Harun Caymaz kısa bir sohbet yaptı. Sohbette “Şeytanın yaratılması şer midir?” konusu Risale-i Nur’dan bir bölüm okunarak izah edildi. Mersin’de gençlere yönelik sohbet her Cuma akşamı gerçekleştiriliyor. Mersin - Emre Demirdöğmez

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