Mersin’de imza

3. Mersin CNR Kitap Fuarı’ndaki standımızda Pazar günü imza heyecanı yaşandı.

25 Kasım’da CNR Yenişehir Fuar Merkezi’nde açılan 3. Mersin CNR Kitap Fuarı’nda yerini alan Yeni Asya Neşriyat da imza günleri devam ediyor. Mersin ve bölgesinin en yenilikçi kitap fuarı olma hedefiyle düzenlenen CNR Mersin Kitap Fuarı’nda yazarlarımız M. Latif Salihoğlu ve Ali Sarıkaya kitaplarını imzalayarak kitapseverlerle sohbet ettiler. CNR Yenişehir Fuar Merkezi’nde 3 Aralık tarihine kadar kitapseverleri ağırlayacak fuarda önümüzdeki hafta sonu da yazarlarımızın imza resm-i geçidine sahne olacak. Konuyla ilgili olarak konuşan Yeni Asya Neşriyat Müdürü Cesim Aydın, “Bu heyecana ortak olmak isteyen okuyucularımızı ve kitapseverleri Yeni Asya Neşriyat standına bekliyoruz. İmza günlerinin yanısıra seminerlerimiz de olacak. Hakikaten güne ve gündeme uygun başlıklarda gerçekleşecek programlara herkesi davet ediyoruz” dedi.

Yazarımız Salihoğlu kitap imzasının yanında verdiği “Demokrasi Tal(r)imiz” başlıklı seminer de ilgiyle takip edildi.

Fuarda, 250’nin üzerinde yayınevi ve 450 marka okuyucularla buluşuyor. Fuarda söyleşilerden panele, seminerlerden şiir dinletilerine ve çocuk faaliyetlerine kadar 500 program gerçekleştirilecek.

CEMİL SAİD DEMİRDÖĞMEZ - MERSİN

Foto: Harun Caymaz - Yeni Asya