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26 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Mersin Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

26 Kasım 2017, Pazar
Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı 3. Mersin CNR Kitap Fuarı kapılarını açtı. Yoğun ilginin olduğu standımızda yazarlarımız kitaplarını imzaladı. İmza programları ve farklı seminerlerin de olduğu fuara bütün okuyucularımızı bekliyoruz.

CNR Yenişehir Fuar Merkezi’nde düzenlenen 3. Mersin CNR Kitap Fuarı, Yeni Asya Neşriyat’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yayınevi ve yazarların katılımıyla açıldı. Mersin ve bölgesinin en yenilikçi kitap fuarı olma hedefiyle düzenlenen CNR Mersin Kitap Fuarı, 25 Kasım Cumartesi (dün) başladı. CNR Yenişehir Fuar Merkezi’nde 3 Aralık tarihine kadar kitapseverleri ağırlayacak fuar, yayıncılık dünyasının bütün taraflarını buluşturacak. Fuarda, 250’nin üzerinde yayınevi ve 450 marka okuyucularla buluşturacak. Sekiz gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak fuarda söyleşi, panel, seminer, şiir dinletileri ve çocuk faaliyetleriyle birlikte 500’ün üzerinde faaliyet gerçekleştirilecek.

‘Yeni Asya takdiri ve tebriği hak ediyor’

“Yeni Asya standına gelen insanların çoğundan tebrik mesajları almamız bizleri memnun ediyor” diyen Yeni Asya stant sorumlusu Cesim Aydın, “Hatta birinin gelip ‘Yeni Asya bu zamanda öyle büyük bir iş yapıyor ki, diğer zamanlar da yapılan binlerce işin üzerindedir, her yönden takdiri ve tebriki hak ediyor, Allah binlerce kez razı olsun’ deyip bizlere duâ etmesi bizi oldukça sevindirmektedir” ifadelerini kullandı. Yazarımız Latif Salihoğlu ise bugün Yeni Asya standında kitaplarını imzalayacak. CNR fuar alanının yalnızca 2 salonunda kurulan fuarda Yeni Asya standının bulunduğu salon 1. Salonun arka kısmında yer alıyor. 3 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek olan kitap fuarına bütün kitapseverleri bekliyoruz. 

Güleçyüz kitaplarını imzaladı

Yeni Asya Neşriyat standında ise dün Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz kitaplarını imzaladı.

Mersin Yeni Asya okuyucularının da katılımlarıyla gerçekleşen imza programında Güleçyüz’ün imzaladığı kitaplara yoğun ilgi gösterildi. Standımıza okuyucularımız tarafından gösterilen ilgi dikkat çekiciydi. Ziyaretçi akını olan fuarın ilk gününde görülen bu ilgi yayınevleri tarafından memnuniyetle karşılanırken kitapseverlerde fuardan güzel duygularla ayrıldıklarını ifade ettiler. Güleçyüz, imza programının ardından saat 13.00 ila 16.00 arasında bir seminer verdi. Katılımın yoğun olduğu seminerde Güleçyüz, ‘İttihad’tan Yeni Asya’ya’ başlıklı konuşmasıyla okuyucularımız ve Mersinlilerle buluştu. Aynı günün akşamında İttihad programını gerçekleştirmek üzere Mersin Yeni Asya Vakfı’na giden Güleçyüz, Mersin Yeni Asya okurlarıyla sohbet etti ve sorularını cevapladı. 

Haber: Cemil Said Demirdöğmez

Fotoğraflar: Netice Kübra Görentaş - Yeni Asya

Etiketler: yeni asya
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