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29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Mevlana Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor

28 Haziran 2018, Perşembe 23:38
Milyonların "gel" çağrısına koştuğu Mevlana'nın kabrinin bulunduğu ve geçen yıl Türkiye'de en çok ziyaretçiyi ağırlayan Mevlana Müzesinin ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 6 ayında geçen seneye göre yüzde 32 arttı.

Milyonların "gel" çağrısına koştuğu büyük Türk düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesinin ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 6 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 yükseldi.

Türkiye genelinde 2017 yılında 2 milyon 480 bin 433 kişiyle en çok ziyaret edilen müze olan Mevlana Müzesini bu yılın ilk 6 ayında başta İranlı, Çinli, Tayvanlı, Amerikalı ve Güney Koreli olmak üzere çok sayıda turist gezdi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Mevlana Müzesi'ni geçen yılın ilk 6 ayında 950 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın ilk 6 ayında da ziyaretçi sayısı yüzde 32 artarak 1 milyon 250 bin kişiye ulaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana Müzesinin geçen yıl en çok ziyaret edilen müze olduğunu söyledi.

Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçi sayısının artması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Yarar, şöyle devam etti:

"Mevlana Müzesini yerli ve yabancı milyonlarca turist ziyaret ediyor. Bu yüzden 2016 yılında 2 milyon 429 bin ve 2017'de ise 2 milyon 480 bin ziyaretçi ile Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan müze olduk. Müzemize geçen yılın ilk 6 ayında 950 bin ziyaretçi gelmişti. Bu yıl geçen yılın ilk 6 ayına göre ziyaretçi sayımız yaklaşık yüzde 32 artarak 1 milyon 250 bin kişi oldu. Bu sayının yıl sonunda geçen yıl ağırladığımız ziyaretçi sayısından çok daha fazla olmasını bekliyoruz."

"Çin ve Kore ön sıralarda yer alıyor"

Yarar, dünyanın dört bir yanından turistin Mevlana Müzesine akın ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl itibarıyla ziyaretçi profilimize baktığımızda Çin ve Kore ön sıralarda yer alıyor. Biz de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak misafirlerimize Hazreti Mevlana'yı kendi dilinden anlatmak adına yazılı ve görsel yayınlarımızı çoğalttık. Özellikle müzemizi ve Hazreti Mevlana'yı Çince anlatan yayınlarımızı çoğaltarak onlara hitap etmeye çalışıyoruz."

 

AA

Etiketler: Mevlana, Konya, turizm, ziyaretçi
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