Mevlana’nın “Mesnevi”si 26 dilde

Hayatını İlahi aşka ve insanlığa doğru yolu göstermeye adayan, Batı dünyasının Rumi’si, tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü Mevlana Celalleddin-i Rumi’nin ünü dünyaya yayılan eseri Mesnevi, bugüne kadar Farsça aslı ile birlikte Türkçe, Arapça, İngilizce, Almanca, İsveççe, İtalyanca, Urduca, Fransızca, Japonca, Arnavutça, İspanyolca, Türkmence, Tacikçe, Çince, Özbekçe, Kazakça, Flemenkçe, Yunanca, Malayca, Rusça, Azerice, Boşnakça, Kürtçe, Svahilice ve Kırgızca dillerinde basıldı.

'Ben Kur'an'ın sadık bir bendesiyim' Mevlana’dan Bediüzzaman’a Uzanan Çizgi Mevlânâ Celâleddin-i Rumî ve Bedîüzzamân (ra) İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli Uygurca, Tatarca, Portekizce, Amharca, Bulgarca, Gürcüce ve Osmanlı Türkçesi ile baskı için ise çalışmalar devam ediyor. “Mesnevi hepimizin gündeminde” Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mesnevi’nin tüm dünyada ilgi uyandıran bir eser olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “Özellikle Avrupa ve Amerika’da sürekli çok okunan kitaplar listesinde Mesnevi’yi görüyoruz. Ülkemizde de Mesnevi çok okunan kitaplar arasında. Belki alıp tamamını okumak yerine belli kısımlarını gözden geçirip, buralardan alıntı yapmayı tercih edenler de var ama Mesnevi hepimizin gündeminde olan bir eser. Sosyal medyada günde en az bir defa Hazreti Mevlana’nın sözleriyle karşılaşmamızı sağlayan bir temel kitap durumunda.” AA

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