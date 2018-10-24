Mevlânâ Tacikistan’da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) Tacikistan’ın başşehri Duşanbe’de Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu düzenlendi.

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu’nda Türkiye ve Tacikistan ortak kültürünün değerlerinden Hazreti Mevlânâ anıldı. Tacikistan Bilimler Akademisi ve Selçuk Üniversitesi Mevlânâ Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen “Milletleri ve Medeniyetleri Buluşturan Mevlânâ” konulu sempozyuma Tacikistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Prof. Dr. Nizomiddin Zohidi, Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal’ın yanı sıra Türkiye, Tacikistan, Afganistan, İran ve Özbekistan’dan birçok bilim insanı katıldı. Zohidi, her yıl Mevlânâ’nın doğum yıl dönümünün 30 Eylül’de Tacikistan’da kutlandığını, ölüm yıl dönümünün ise aralıkta Türkiye’de anılmasının bir gelenek haline geldiğini hatırlattı. Mevlânâ’nın bugünkü Tacikistan topraklarında dünyaya geldiğini ve hayatının büyük bir kısmını Türkiye’de geçirdiğini vurgulayan Zohidi, Mevlânâ’nın iki ülke halkının dostluğunun simgesi ve manevî bağı olduğunu belirtti.

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