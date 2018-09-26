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26 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Milyonlarca kişi müzeleri ziyaret etti

26 Eylül 2018, Çarşamba 16:11
Türkiye genelinde müze sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 438'e ulaşırken, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da yüzde 18,9 artışla 20 milyon 509 bin 746 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin kültürel miras istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 5 artarak 438'e çıktı. Söz konusu müzelerin 199'u Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 239'u ise özel müze kategorisinde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 306 bin 73 oldu.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı ise aynı dönemde yüzde 18,9 arttı ve 20 milyon 509 bin 746 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de geçen yıl bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 28,3 artış gösterdi.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2017'de 12 milyon 807 bin 822, bunların toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 62,4 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 7 milyon 701 bin 924, bunların toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 37,6 olarak hesaplandı.

Özel müzelerin eser sayısı da ziyaretçisi de arttı

Özel müzelerde mevcut eser sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artışla 386 bin 842 oldu. Bu müzelere gelen ziyaretçi sayısı da aynı dönemde yüzde 26,3 artışla 10 milyon 151 bin 930 olarak kayıtlara geçti.

Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı ise 2017'de 2016 yılına göre yüzde 2,7 artarak 106 bin 356 oldu. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 31 bin 191 ile İstanbul olurken, bu kenti 6 bin 909 taşınmaz kültür varlığıyla İzmir, 4 bin 350 taşınmaz kültür varlığıyla Muğla ve 4 bin 329 taşınmaz kültür varlığıyla Bursa takip etti.

AA

Etiketler: tüik, müze
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