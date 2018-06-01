Minaresi tahtadan...

Tahta minareli 600 yıllık cami dikkatleri üzerine çekiyor.

Amasya’nın Merzifon ilçesindeki 600 yıllık Çelebi Sultan Mehmet Camii, tarihi, ahşap işçiliği ve tahta minaresiyle ilgi çekiyor.

İlçe merkezinde 1866 yılında Amasya mutasarrıfı Ziya Paşa tarafından yaptırılan Saat Kulesi’nin yanında bulunan, zamana direnen tarihî caminin, 1426 yılında Osmanlı Padişahı Sultan II. Murat tarafından babası adına yaptırıldığı tahmin ediliyor.

Kubbesi olmayan, dikdörtgen planlı cami, ahşap direkli ve tavanlı, kiremit çatılı camiler grubunda yer alıyor. Biri kuzeyde, diğerleri doğu ve batıda olmak üzere 3 kapısı bulunan Çelebi Sultan Mehmet Camii ahşap minaresiyle de ilgi görüyor. Merzifon Müftüsü Mustafa Altun, Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin tahta minaresinin yapılış tarihinin belli olmadığını söyledi.

Bir kaç örneği var

Çelebi Sultan Mehmet Camii’nin Türkiye’de birkaç örneği olduğunu aktaran Altun, “Halk arasında Medrese Cami olarak bilinen veya Çelebi Sultan Mehmet Cami’miz Türkiye’de Osmanlı döneminden kalan camilerde nadir görülen özellikleri taşıyor. Camimiz şehrin merkezinde, esnafımızın ibadethane olarak seçtiği, çevresinde oturarak dinlendiği, huzur bulduğu ibadethanelerdendir.” diye konuştu.

Çocuklarımıza anlatmalıyız

Tarihi değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkati çeken Altun, “1426 yılında yaptırılan camimiz zamanla iç ve dış mimarisinde restorasyonlar görmüş. Ahşap olarak inşa edilen bir cami. Minaresi de tahta. Bu tip eserleri, mabetleri yeni yetişen neslimize anlatmamız gerekiyor. Soy ağacımızı çocuklarımıza anlatıyorsak, mabetlerimizi de hayatımızın bir parçası olarak çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor.” dedi.