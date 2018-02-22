"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Miniklerin kitap sevinci

22 Şubat 2018, Perşembe
Kapılarını önceki gün kitapseverlere açan ve 220 yayınevinin katıldığı fuarda kitaplarla buluşan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Samsun’da düzenlenen, Yeni Asya Neşriyat’ın da yer aldığı Karadeniz 4. Kitap Fuarı’na katılan minik öğrenciler, binlerce kitabın yer aldığı fuarda büyük sevinç yaşadı. Kapılarını önceki gün kitapseverlere açan ve 220 yayınevinin katıldığı fuarda kitaplarla buluşan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Fuara öğretmenleriyle birlikte gelen öğrenciler, yayınevlerinin standlarını gezerek kitapları inceledi. Binlerce kitabın arasında olmaktan dolayı büyük heyecan yaşayan öğrenciler standtan standa koştu. Fuarda seçkin eserleriyle boy gösteren Yeni Asya Neşriyat’ın standına da uğrayan sevimli minikleri Yeni Asya Medya Genel Müdürü Ramazan Bayram karşıladı. Miniklerle sohbet ederek onlara kitapları çok sevmeleri tavsiyesinde bulunan Bayram, hayatta yalnızca okuyan, düşünen ve sorgulayan çocuk ve gençlerin başarıya ulaşabildiklerini dile getirdi.

 

Manevî yönünüzü geliştirin

Başarının maddî ve manevî olmak üzere iki yönünün bulunduğuna dikkat çeken Bayram, günümüzde başarı denilince maddî karşılıklara bakıldığını, fakat insan için asıl başarının gelişmiş manevî yönü ve elif gibi dimdik şahsiyeti olduğuna işaret ederek, “Küçük yaşlarda okumak iki türlüdür. Birincisi okulda okuyacağınız ders kitaplarınız, diğeri ise ufkunuzu aydınlatacak, manevî yönünüzü geliştirecek ve yokluğunda ekmek gibi, su gibi ihtiyaç hissedeceğiniz kitaplar. Aydınlanmak için doğru okumalar yapmanız gerekir. Manevî yönünüzü geliştirmek en önemli sonuçtur. Daima bu sonucun peşinde koşun. Elbette derslerinize de çok çalışmalısınız.” diye konuştu. Çocuklar daha sonra Yeni Asya Neşriyat’ın özellikle çocuklara yönelik eserlerini inceledi.  

Samsun - Yeni Asya

Etiketler: samsun, yeni asya
Okunma Sayısı: 764
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Ülker Yılmaz CABA

    Ders aldık mı?
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.