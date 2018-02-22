Miniklerin kitap sevinci

Kapılarını önceki gün kitapseverlere açan ve 220 yayınevinin katıldığı fuarda kitaplarla buluşan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Samsun’da düzenlenen, Yeni Asya Neşriyat’ın da yer aldığı Karadeniz 4. Kitap Fuarı’na katılan minik öğrenciler, binlerce kitabın yer aldığı fuarda büyük sevinç yaşadı. Kapılarını önceki gün kitapseverlere açan ve 220 yayınevinin katıldığı fuarda kitaplarla buluşan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Fuara öğretmenleriyle birlikte gelen öğrenciler, yayınevlerinin standlarını gezerek kitapları inceledi. Binlerce kitabın arasında olmaktan dolayı büyük heyecan yaşayan öğrenciler standtan standa koştu. Fuarda seçkin eserleriyle boy gösteren Yeni Asya Neşriyat’ın standına da uğrayan sevimli minikleri Yeni Asya Medya Genel Müdürü Ramazan Bayram karşıladı. Miniklerle sohbet ederek onlara kitapları çok sevmeleri tavsiyesinde bulunan Bayram, hayatta yalnızca okuyan, düşünen ve sorgulayan çocuk ve gençlerin başarıya ulaşabildiklerini dile getirdi.

Manevî yönünüzü geliştirin

Başarının maddî ve manevî olmak üzere iki yönünün bulunduğuna dikkat çeken Bayram, günümüzde başarı denilince maddî karşılıklara bakıldığını, fakat insan için asıl başarının gelişmiş manevî yönü ve elif gibi dimdik şahsiyeti olduğuna işaret ederek, “Küçük yaşlarda okumak iki türlüdür. Birincisi okulda okuyacağınız ders kitaplarınız, diğeri ise ufkunuzu aydınlatacak, manevî yönünüzü geliştirecek ve yokluğunda ekmek gibi, su gibi ihtiyaç hissedeceğiniz kitaplar. Aydınlanmak için doğru okumalar yapmanız gerekir. Manevî yönünüzü geliştirmek en önemli sonuçtur. Daima bu sonucun peşinde koşun. Elbette derslerinize de çok çalışmalısınız.” diye konuştu. Çocuklar daha sonra Yeni Asya Neşriyat’ın özellikle çocuklara yönelik eserlerini inceledi.

Samsun - Yeni Asya