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7 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Mülteci öğrencilere sanat desteği

07 Mart 2018, Çarşamba
Küçükçekmece Belediyesi, mülteci öğrencileri, sosyal ve kültürel uyumlarına katkı sağlamak amacıyla “geleneksel sanatlar” atölyesinde buluşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi, mülteci öğrencileri, sosyal ve kültürel uyumlarına katkı sağlamak ve eğitimlerine destek olmak amacıyla geleneksel sanatlar atölyesinde biraraya getirdi. Küçükçekmece Belediyesi’nin faaliyetine; Toki Güneşpark Evleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyan 30 mülteci öğrenci katıldı. 

‘Bizim için büyük bir kazanç’

Suriye, Afganistan, Mısır ve Doğu Türkistan’dan gelen mülteci öğrenciler, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturulan ‘Usta ve Çırak’ isimli sergiyi Geleneksel Sanatlar Akademisi Yöneticisi Hakan Dağlı eşliğinde gezerek, bilgi aldı. Minyatür, Ebru ve Kaligrafi branşlarında atölye çalışmasına katılan öğrenciler, geleneksel sanatları uygulamalı olarak izleme imkânı da buldu. Geleneksel Sanatlar Akademisi Yöneticisi Hakan Dağlı mülteci öğrencilere Türk geleneksel sanatlarını tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını ifade ederek, “Öğrencilerimiz burada ebru, kaligrafi ve minyatürün yapım aşamalarını da görecekler. Belki ilerde bu sanatlarda kendilerini geliştirecekler. Bu bizim için büyük bir kazançtır” diye konuştu.

‘Amaç onlara bir ayna olmaktır’

Toki Güneşpark Evleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Resim Öğretmeni Nursel Akkaymak, mülteci öğrencilerin zor günler geçirdiğine ve uyum süreci yaşadıklarına dikkat çektiği konuşmasında, “Öğrencilerimiz, ülke değişikliği, yeni bir ortam ve arkadaşlar arasında kendilerini var etmeye çalışıyorlar. Aslında amaç onlara bir ayna olmaktır. Onları biraz olsun motive etmenin yolunun öncelikle sanattan geçeceğine inanıyorum. Türk kültürünü en iyi sanat yoluyla tanırlar. Bizlere destek olanlara teşekkür ederim” dedi.

Türkiye’ye geldikten sonra sanatla ilgilenmeye başladım

Suriyeli mülteci öğrenci Sidra Hammad (16) Türkiye’ye geldikten sonra sanatla ilgilenmeye başladığını söyleyerek, “Suriye’deki savaşta abim vefat etti. Çok zor günler geçirdik. Türkiye’ye geldik. Hiç Türkçe bilmiyordum. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim bana çok yardımcı oldu. Hat sanatıyla ilgilenmeye başladım. Hat sanatında kendimi geliştirmek istiyorum ve Türk Dili ve Edebiyatı okumayı hedefliyorum.” diye konuştu.

ŞULENUR YILDIRIM - İSTANBUL

Etiketler: küçükçekmece, mülteci, sanat
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