Müze ve ören yerlerin ziyaretçi sayısı azaldı

2000 ile 2017 arasında müze ve ören yerlerinin ne kadar ziyaretçi ağırladığı açıklanırken, 2000 yılından beri neredeyse düzenli olarak artış gösteren ziyaretçi sayısında son 2 yıldır azalma yaşandığı görüldü.

Ajans Press’in Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinin yanı sıra medya yansımalarından da derlediği bilgilere göre, 2000 ile 2017 yılları arasında müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayıları derlendi. 2000 yılında 6 milyon 887 bin 344 kişinin müze ve ören yerlerini ziyaret ettiği görülürken, bu sayının 2017 yılında 20 milyon 509 bin 746’ya çıktığı anlaşıldı. Veriler her yıl olarak müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısını düzenli olarak yansıtırken, son 17 yıldır en çok ziyaretçi ağırlayan yılların 2012, 2013 ve 2014 olduğunu ortaya koydu. Bu bağlamda 2013 yılında 29 milyon 481 bin 5 olan ziyaretçi sayısının 2014 yılında 29 milyon 774 bin 390, 2015 yılında ise 28 milyon 454 bin 284 olduğu görüldü. 2016 yılında ise bu rakam 17 milyon 521 bin 316’ya inerken, 2017 yılında biraz daha artarak 20 milyon 509 bin 746 olarak karşımıza çıktı. İstanbul - Musa Aydın

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