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25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Müzeler öğretmenlere ücretsiz oluyor

25 Eylül 2018, Salı 22:03
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, öğretmenlerin 24 Kasım'dan itibaren müzeleri ücretsiz gezebileceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme" ve "Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma" alanlarındaki iş birliği protokolünün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Başöğretmen Salonu'ndaki imza törenine katıldı.

Buradaki konuşmasında, müze kültüründe uzaklaşılmaya başlandığını, buna karşın müzeleri tekrar sevdirmek gerektiğini belirten Ersoy, şunları söyledi:

"Bunun en kolay yolu küçük yaştan itibaren bu sevgiyi kazandırabilmemiz. Milli Eğitim Bakanlığımız bize destek veriyor, seçmeli müze derslerinin sayısını artırıyor. Biz de belli başlı müzelerde onların ders görebilecekleri sınıflarla gerekli ortamı hazırlayacağız. Öğrencilere müzeleri sevdirmenin yolu öğretmenlerden geçiyor. Biz bakanlık olarak özür diliyoruz, Bakanlık olarak bugüne kadar atlamışsız. 24 Kasım Öğretmen Günü'nden itibaren biz bir hediye vermek istiyoruz. Gerekli alt yapı yazılımlarını düzelteceğiz ve o tarihten itibaren öğretmenlerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelere ücretsiz giriş yapabilecekler."

 

 

AA

Etiketler: öğretmen, müze, eğitim, okul
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