Müzelere 3,5 yıl sonra zam yapıldı

Müze giriş ücretlerinin artırılmasına ilişkin eleştirilere değinen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, en son 2015’te zam yapıldığını söyledi.

“3,5 yıl gibi bir süre geçti üzerinden, kriz sebebiyle yapılamıyordu” diyen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu müzelere bakmak, onarmak durumundayız, tadilatlarını yapmak zorundayız. 3,5 yıl aradan sonra yapılan zam yüksek bir zam değil. Ayrıca, özellikle Türk ziyaretçileri koruyan müze kart sistemimiz var. Müze kart sisteminin zamdan sonra fiyatı 70 lira, bir yıl boyunca bakanlığımıza bağlı müzelere sınırsız giriş hakkı tanıyor. Çok daha fazla girebilir, ama yani ayda bir kere girdiğiniz zaman ortalaması 6 liraya geliyor. 6 lira, dünya ortalamalarının çok çok altında bir rakam ancak burada konuşulacak bir şey görmüyorum ben. 2015 yılından beri çok gecikmiş bir zam vardı, onu yaptık, uygulamaya soktuk. Sonuçta biz bu müzelerin tadilatını, bakımını ve temizliğini yapmak zorundayız. Türkiye’nin de değerlerini, özellikle yabancı ziyaretçi alıyoruz, biliyorsunuz, değerlerini bedava vermek gibi bir şansı yok. Değerlerinin karşılığı olan parayı almak zorunda. Bunları da tekrar yatırıma çevirip turizmin hizmetine sunmak zorunda. Maalesef şartlar geçmiş yıllarda yaşanan krizden dolayı bu zammı geciktirdi, gecikmiş bir zammın uygulanması.” Kuşadası’ndaki Kadıkalesi kazı alanını gezen Ersoy, çalışmalara ilişkin Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz’den bilgi aldı.