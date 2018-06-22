Halk kültürü alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Mustafa Duman’ın, 1850-1924 yılları arasında yayınlanmış olan, ‘Bilenler bilmeyenlere öğretsin’” isimli kitabı İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan “Resimli Taşbaskısı Nasreddin Hoca Kitapları ‘Bilenler bilmeyenlere öğretsin’” isimli kitap okurla buluştu. Kitapta, 1850-1924 yılları arasında yayınlanan 55 taşbaskısı Nasreddin Hoca kitabı görsellerle tanıtılıyor. Kitapta ayrıca çoğu isimsiz halk sanatçıları tarafından çizilmiş, bazıları hattat ve hakkâklar elinden çıkmış resimler de yer alıyor.

Aralarındaki benzerlikler ve farklar inceleniyor

Dr. Duman, taşbaskısı tekniğiyle basılan Nasreddin Hoca kitaplarından kendi koleksiyonunda olanları, başka kaynaklardan temin ettiği kopyaları ve güvenilir kaynakçalarda kayıtlı olan nüshaların listesiyle, bunlar hakkındaki bilgileri bir araya getirerek önemli bir çalışmaya imza attı. Kitapta, taşbaskısı tekniği ve bu teknikle basılmış olan resimli halk kitapları hakkında bilgiler verildikten sonra 1850-1924 yılları arasında yayınlanmış olan 55 taşbaskısı Nasreddin Hoca kitabı, aralarındaki benzerlikler ve farklar incelenerek tanıtılıyor.

Halk sanatçıları tarafından çizilmiş resimler yer alıyor

Kitapta ayrıca, taşbaskısı kitapların en eskilerinden olan ve 128 fıkra ihtiva eden Meşhur Hoca Nasreddin Letâifi’nin çevriyazısına tam metin olarak yer veriliyor. Aralarında resimli taşbaskısı Nasreddin Hoca kitaplarından bazısının kapaklarının, ilk ve son sayfalarının tıpkı basımları ile fıkraların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak üzere çoğu isimsiz halk sanatçıları tarafından çizilmiş, bazıları hattat ve hakkâklar elinden çıkmış resimler de yer alıyor. Kitap aracılığıyla, çok az sayıda örneğinin günümüze ulaşabildiği resimli taşbaskısı Nasreddin Hoca kitapları toplu halde, farklı ve olabildiğince çok sayıda görsel malzemeyle birlikte incelenebiliyor.

KÜBRA ÜNÜVAR - İSTANBUL