Nur’un merkezi: Isparta

Bediüzzaman Said NursÎ Hazretlerinin yedi sene kaldığı ev, Fitnat Hanım tarafından 1953 yılında Üstad’a kiralık olarak verildi. Isparta Nur Dershanesi, bütün vatana, buradan ilim nurunu yaydı.

Fitnat Hanım tarafından 1953 yılında Üstad’a kiralık olarak verilen ve Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin yedi sene kaldığı evden bütün vatana, ilim nuru yayıldı. Geçen günlerde taşıyla toprağıyla mübarek olan Isparta’ya gitmek nasip oldu. Küçük ama maneviyat olarak oldukça büyük olan bu şehir insanlar üzerinde farklı bir etki oluşturuyor. Öğrenciler olarak küçük şehirleri pek sevmesek de Nur Talebeleri için bu şehir çok farklı olsa gerek. Risale-i Nurların merkezi olan Isparta sevilmeye de, görülmeye de değer.

“Isparta vilayeti bana hakiki kardeşleri verdi”

Risale-i Nurların Müellifi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri için Isparta önemli bir yere sahip. Bunu Risale-i Nurların birçok yerinde görebiliyoruz. Üstadın Isparta’ya ilk gelişi, 1927 yılı başlarında, ikinci gelişi ise 25 Temmuz 1934’te oldu. Üstad, “Ben üç cihetle Ispartalıyım: Gerçi tarihçe ispat edemiyorum, fakat kanaatim var ki, Isparit nahiyesinde dünyaya gelen Said’in aslı buradan gitmiş. Hem, Isparta vilayeti öyle hakîki kardeşleri bana vermiş ki, değil Abdülmecid ve Abdurrahman, belki Said’i onların her birisine maalmemnuniye fedâ eylerim” diyor, Tarihçe-i Hayat adlı eserinde. Üstad yine Kastamonu Lahikasında, “Bu havaliye (Kastamonu’ya) gelen Ispartalılar asker olsun, başkalar olsun, ekseriyet-i mutlakayla beni hemşehri biliyorlar. Hangisi benimle görüşüyor, “Sen Ispartalı mısın?” Ben de diyorum: “Maaliftihar, ben Ispartalıyım.” Ve Isparta’da o kadar hakikî kardeşlerim ve akariblerim var ki, meskat-ı re’sim (doğum yeri) olan Nurs karyesine pek çok cihetlerle tercih ediyorum. Ve büyük Isparta’nın bir küçük evlâdı hükmünde olan Isparit nahiyemize, büyük Isparta’nın birtek köyünü tercih ediyorum. O kadar halis, kahraman kardeşleri bana veren Isparta, taşı da, toprağı da bana ve belki Anadolu’ya mübarek olmuş. İnşaallah hem Anadolu’ya hem âlem-i İslama neşrettikleri Nur tohumları birer rahmete mazhar olur, sümbül verir. Hem gıda, hem ziya, hem deva olup manevi galâ ve veba ve zulmü ve zulmeti dağıtır” diyor.

Isparta’da öğrenci olmak bir ayrıcalık

Isparta merkezde bulunan, ulaşımın da bir o kadar kolay olduğu Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin evi Fitnat Hanım tarafından 1953 yılında Üstada kiralık olarak verilmiş. Üstad bu mübarek hanede, vefat ettiği tarihe kadar yedi sene kalmış ve Isparta Nur dershanesi, irfan yuvası, bütün vatana, buradan ilim nurunu yaymış. Şimdi de hâlâ o eski havasını koruyan ev, ziyaretçilerine akşam saatlerine kadar açık durumda. Bayanlara tahsis edilen üst katta 5 oda var. Üstadın kullandığı eşyalar, el yazması Risaleler ve özellikle 40 yama yaptığı kıyafeti çok dikkat çekiyor. Bu odaya girdiğimizde anlıyoruz ki, Üstad çok zor şartlar altında bize bu büyük hizmeti bırakmış Elhamdülillah. Diğer odalarında keyifle özel okuma yapabileceğiniz, namaz kılabileceğiniz –ki orada namaz kılmanın verdiği mutluluk daha farklı oluyor- imkânlar da var. Eğer Isparta’da talebeyseniz orada bulunmak bir ayrıcalık. Nefes almak istediğinizde, canınız sıkıldığında bu huzurlu mekâna koşarak gidebilirsiniz.

Haber: Kübra Ünüvar

Fotoğraflar: Duygu Kaya