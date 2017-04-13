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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Nurlar İzmit’te parlıyor

13 Nisan 2017, Perşembe
Risale- i Nur tanıtım çalışMAları artarak devam ediyor. Nurlu hizmetin son durağı İzmit oldu.

Risale-i Nurların tanıtım ilânları İzmit’te dijital reklâm panolarında yerini aldı. Yeni Asya Gazetesi İzmit Temsilciliğinden yapılan açıklamada, “Şehrimizin en işlek yeri olan İnönü Caddesi, Cumhuriyet Park’ında  5 X 3 ebadında dev  dijital ekran panosunda. Her gün saat 07.00 / 24.00 arası 5 dakika arayla 13 saniyelik Risale-i Nur Külliyatı’nın reklâmı verilmektedir. Bir ay boyunca devam edecek. İzmit halkı için 200 takım Risale-i Nur Külliyatı getirdik. Yarısı bitti, diğer yarısının da bu kampanya sürecinde biteceğini ve yeni Külliyat siparişleri yapacağımızın müjdesini vermek istiyoruz. Bu yeni kampanya münasebetiyle yeni okuyucularla tanışma imkânı bulduk, Bu arada Yeni Asya Gazetemizi bayii kanalıyla veya adrese dağıtım şeklinde almak isteyenlerle tanışıyor, bu sayının artarak devam edeceğini ümit ediyoruz” şeklinde bilgiler yer aldı.

Risale-i Nur’ları dünya tanıyacak, onu tanıyan bahtiyar olacak

Yeni Asya Gazetesi İzmit Temsilcisi Cevdet Özdemir şu açıklamalarda bulundu; “Kardeşlerim merak etmeyiniz gelecekte bu Nur’lar parlayacak, Risale-i Nur’ları dünya tanıyacak onu tanıyan bahtiyar, inkâr eden bedbaht olacak, dediği günleri tekrar tekrar yaşıyoruz. Bizler taksimül amal mesai kaidesiyle vazifelerimize devam ediyoruz, yine Kocaeli semaları, sokakları Nurlar ile parlıyor. Görenler hayretle tekrar tekrar bakıyor, aman Allah’ım Üstad burada bize bakıyor ve bizlere duâ ediyorlar. Ne mutlu ki bu hizmetle nurlandırılmışız, sahabeler gibi zikir, fikir, şükürle günlerimiz geçiyor. Başta Risale-i Nur’lar, dergiler, gazete, konferans, dersler, sohbetler aralıksız bu  hizmette istihdam edilerek müsbet hizmete devam ediyoruz. Anadolu’nun hemen her köşesinde bu güzel hizmetler devam ediyor. Bizlere düşen bu hizmette ne kadar hissemiz var, vazifemizi yapabiliyor muyuz? daha iyi neler yapabilirim, hizmette emeği geçen bu tür kardeşlere duâ ediyor, daha nice güzel hizmetlere vesile olmalarını Rabbimden niyaz ediyorum.”  

İzmit - Salih Oral  

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