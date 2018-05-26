O Mushaf-ı Şerif’e tıpkıbasım

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hattat Hasan Rıza Efendi’nin asırlık Mushaf-ı Şerif’inin tıpkıbasımını, daha önce denenmemiş tekniklerle yeniden yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hattat Hasan Rıza Efendi’nin asırlık Mushaf-ı Şerif’inin tıpkıbasımını yaptı. Bakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan yazlı açıklamaya göre, İslâm yazı sanatını zirveye taşıyan Şeyh Hamdullah’ın, önceki yıllarda tıpkıbasımı yapılan 500 yıllık eserinin ardından, Hattat Hasan Rıza Efendi’nin asırlık Mushaf-ı Şerif’inin tıpkıbasımı da yapıldı.

Sülüs, celî ve ta’lik hatlarıyla yazdığı pek çok eserle tanınan ve özellikle Osmanlı dönemi yazma eserlerinde sıklıkla kullanılan nesih yazı stilinin en güzel örneklerini veren Hattat Hasan Rıza Efendi’nin eserinin tıpkıbasımında, daha önce hiç denenmemiş teknikler kullanıldı.

Teknik olarak en iyi tıpkıbasım

Sultan V. Mehmed Reşad’ın Osmanlı tahtına geçtikten sonra Eyüp Sultan’da yaptırmaya niyetlendiği türbesinde okunması için sipariş verdiği, büyük boy Kur’ân-ı Kerîm el yazması olan ve orijinali Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde korunan Hattat Hasan Rıza Efendi’ye ait eser, teknik anlamda günümüze kadar yapılan en iyi tıpkıbasımların ikincisi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın, daha önce tıpkıbasımları yapılan Mushaf-ı Şerif’lerin, yeterli teknik özellikleri taşımadığı gerekçesiyle 2014’te başlattığı çalışmayla, geçtiğimiz yıllarda tamamlanan ilk eser, “hattatların piri” olarak tanımlanan Şeyh Hamdullah’a ait Mushaf-ı Şerif olmuştu.

Oldukça hassas bir çalışma

Türkiye’de daha önce hiç denenmemiş Hexachrome ve Ekinoks baskı tekniklerinin kullanıldığı Hasan Rıza Efendi hattı Mushaf-ı Şerif’in tıpkıbasım çalışmalarında, 4 ana renk üzerine kurulan baskı yöntemi geliştirilerek, daha geniş bir renk spektrumunda renk ayrımı gerçekleştirildi.