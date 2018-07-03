O'nu bulan her şeyi bulur

Genç Yorum dergisi 167. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “De ki: O Allah’tır” başlıklı Temmuz sayısı ile yayınlandı.

Aylık aktüel gençlik dergisi Genç Yorum’un; Allah’a iman, Allah-kul arasındaki ilişki, Allah’ın varlığı ve birliği, kâinatı idare ediciliği ve mahlûkat üzerindeki tasarrufu gibi konuların ele alındığı Temmuz sayısında yer alan yazılar ve yazarları şöyle:

Abdulkadir Sinoğlu: “Allah’ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var?”

Nesibe Ersoylu: “Musika-i Kübra’da latîf bir nağme olmak”

Mustafa Eren Bozoklu: “Antideist bir söylev”

Bilal Said Parlakoğlu: “Bağlantıyı koparma”

Melike Nursultan Üner: “Senin Allah’ın kim?”

Hümeyra Titer: “Tevhide seyahat”

Rana Kara: “Antipatetic bir konu: Teodise”

Aybenur Durgun: “Devr-i hâl”

Kapak dosyası bağlamında; Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası da derginin daimî sayfalarını oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Türkiye ve dünya gündeminden içeriklerle Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum, Erhan Akkaya editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum, ilginç bilgilerle Şeyda Sultan Zengin’in hazırladığı Amerikan Tavukları her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Ali Hakkoymaz Keyfince Lügât’te “Edebiyatçıların sözlüğü”, Fatma Zehra Şimşek, Duygu Yüksel ve Esra Yavuzyiğitoğlu Bâb-ı Edebiyât’ta “Yakmayan ateş”; Caner Kutlu Zihnin Çarkları’nda “Muhakeme-2” yazıları ile bu ay da okurlarını bekliyor.

Ayrıca Mizah sayfasında Çedile Hanım “Domates biber analog” başlıklı eğlenceli yazısıyla yer alıyor.

Keçeli dolu dolu!

Her Telden’de Edibenur Üner “Tree Change Dolls” ve “vocabulary.com” haberleriyle; Çay Saati’nde Büşra Bakırcı “Uyku ve uykusuzluk; etkiler ve tefekkürler” başlıklı araştırmasıyla; Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır bir azim örneğiyle; Feyâlilaceb’te Şulenur Yaşar “İnceliğin ustası olmak” yazısıyla; Keçeli’nin Kitaplığı’nda Ayşenur Akay “Duygu Keşifleri” adlı kitabın tanıtımıyla, Öğrenci İşi’nde Ayşenur Aydoğdu Akten “#öğrenciişitatil” çalışmasıyla; Zürefa’da Betül Doğruer “İntibah yazıları-2” ile ve Nesl-i Âti Akademisi’nde Feyzanur Elif Mutlu ile Huriye Yücesoy akademi öğrencilerinin maceralarıyla Keçeli okurlarını bekliyor..