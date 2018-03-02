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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Oku'maya davet

02 Mart 2018, Cuma
Can Kardeş Dergisi, Kütüphaneler Haftası münasebetiyle “Bi’ Dünya Kitap”ı kapağına taşıyor.

Renkli Düşünceler köşesinin yazarı Demirhan Kadıoğlu, kütüphanenin başlangıç serüvenini ve günümüze kadar yaşanan gelişmeleri sizlere aktarıyor. Batı’nın sık sık övündüğü ve Rönesansın çekirdeğini oluşturan İslâm âlimlerinin yazılı eserlerinin nasıl yakılarak yok edildiğini anlatıyor.

Kadıoğlu, “Ortaçağ, karanlık dünyasını İslâm coğrafyasından çaldığı kütüphanelerle aydınlattı” diyor.

KÂİNAT KİTABI’NI OKUYOR

Can Kardeş’in karakterlerinden Arif, babasının tavsiyesi üzerine bulunduğu yeri tefekkür ediyor. Babasının sözleri ile çeşitli gözlemler yapan Arif, bir armut ağacından bakın ne gibi okumalar çıkarıyor.

VIZ VIZ ARI KİTAPLAŞTIRILDI

Can Kardeş karakterlerinden ve yıllardır severek okuduğunuz Vız Vız Arı’nın kitabı ile ilgili röportajı Cemil Said Demirdöğmez gerçekleştirdi. Kadıoğlu, 5 kitaplık setten oluşan Vız Vız Arı’nın gelişim sürecini okurlarına anlatıyor. Fuarlarda hayli ilgi gören Vız Vız Arı şimdiden minik okurlarının kitaplığında yerini aldı bile.

ÇEŞİT ÇEŞİT KONULAR 

Bilim-Teknik sayfasında “Dijital kitap ve kütüphaneler” konusu işlenirken, Bir Fikrim Var sayfasında, derginin minik yazarı Lemanur, bu ay “Kitap okuyalım mı?” diye soruyor. Hayvanlar Âlemi’nin sayfalarında bu sefer dünyanın en hızlı atletine yer veriyor. Çita’nın ilginç serüvenini İrem Demir kaleme aldı. Dünyanın en hızlı hayvanının bu ilginç serüvenini merakla okuyacaksınız.

MAKAS ELLER İŞ BAŞINDA!

Nurşin’in Mutfağı’nda patates kroketin tarifini veriyor. Hem pratik hem de kolay olan tarifi malzemeleri bir araya getirin ve başlayın! 

Makas Eller’de Şule Gülgün, eğlenceli bir faaliyetle karşınızda! Uçan Balon’da patlamış mısır keyfi yapmak ister misiniz? Şulenur Yaşar, miniklere mikrofonu uzattı ve “Uzay yolculuğuna çıkarken yanına neler alırsın?” diye sordu! Sempatik cevaplar, yüzünüzde tebessüm konduracak.

CAN KARDEŞ’TE YOK YOK

Can Kardeş’te daha neler yok ki! Çizgi dizi, Uçan Çocuk, bir arkadaşının çok değerli bir eşyasını bulup getiriyor. Acaba ne olabilir? Vız Vız Arı serisinde dayanışma ruhu içindeki hayvanların bir ormanı yakmaktan nasıl kurtardıklarını anlatıyor. Derginin klâsiklerinden sayılan Mizah sayfası, yine eğlenceli esprileriyle okurlarını kahkahayla güldürecek. Dahası, Eğlenceli Test, Bilmece ve Bulmacalar da derginin en ilgi çekici sayfalarından. Keyifli okumalar. 

Okunma Sayısı: 578
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