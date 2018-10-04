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4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Okul, eğitim müzesi olacak

04 Ekim 2018, Perşembe 01:18
Safranbolu’da, Sultan 2. Abdülhamid tarafından 109 yıl önce “Rüştiye” olarak yaptırılan okulun restore edilerek eğitim müzesine dönüştürülmesi planlanıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve “En iyi korunan 20 kent” arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, eğitim alanındaki hizmetleriyle de bilinen Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1909 yılında “rüştiye” olarak yaptırılan bina, restore edilerek eğitim müzesine dönüşecek. Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla “Osmanlı’nın parmak izi” olarak adlandırılan Safranbolu’da, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprü gibi birçok eser bulunuyor.

“Kültürel zenginliklerimiz kalıcı hale gelecek”

İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, yaptığı açıklamada, Safranbolu’nun zenginliklerinin sürekli olarak yenilenmesi, diri tutulması ve herkes tarafından görülebilir hale getirilmesi için restorasyon çalışmaları yapıldığını söyledi. Uzun süre “Kalealtı İlkokulu” olarak kullanılan binanın restorasyon ihtiyacı olduğunu dile getiren Gümüş, Karabük Valiliği, İl Özel İdaresi, Safranbolu Kaymakamlığı ve Safranbolu Belediyesi’nin destekleriyle restorasyon çalışması yapıldığını kaydetti. Gümüş, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü aktararak, “Safranbolu’ya ayrı bir değer katacağına inanıyoruz. Değerlerimizi yaşattığımız ve bunları gelecek kuşaklara aktardığımız sürece buradaki kültürel zenginliklerimiz kalıcı hale gelecektir” diye konuştu.

“Değerlerin yaşatılması lâzım”

Gümüş, eğitime çok yönlü bakılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu kültürel, turizm ve diğer faaliyetleri de kapsayıcı. Çocuklarımıza, değerlerimizin yaşatılması gerektiğini öğretiyoruz. Kıyamete kadar bayrağımızın dalgalanmasını, diğer önemli değerlerimizin yaşamasını istiyorsak bu da bizim için bir değerdir. Bunların da yaşatılması lâzım. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olan, ‘korumacılığın başşehri’ dediğimiz bir şehirde de restorasyonu tamamlanmış, sürekli olarak ayakta kalacak binalar olması lâzım” değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: safranbolu, rüştiye
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