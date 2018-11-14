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14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Okullardan TÜYAP Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

14 Kasım 2018, Çarşamba 15:33
Bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece'de gerçekleştirilen fuara, İstanbul'un çeşitli semtlerindeki okullar yoğun ilgi gösteriyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" yoğun ilgi görüyor.

Bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece'de gerçekleştirilen fuarı, İstanbul'un çeşitli semtlerindeki okullardan gelen öğrenciler, öğretmenleri ve velileriyle geziyor.

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Fuara, Dumlupınar Ortaokulu'ndan gelen 7. sınıf öğrencisi Berat Yılmaz, yaptığı açıklamada, gençlerin çok kitap okuması gerektiğine dikkati çekerek, "Arkadaşlarıma bir mesajım var. Yarın biz de uzaya çıkıp Mars'ın topraklarına ayak basmak istiyorsak deliler gibi kitap okumalıyız." dedi.

"Kişi kendine borcunu ödemesi için kitap okumalı"

Üniversiteye hazırlanan 17 yaşındaki Özlem Şahin de fuarda uygun fiyatlarda bir kitap bulamadığını belirterek, "Buraya Mecidiyeköy'den geldik. Kitapların hepsi hemen hemen yüksek fiyatlı. Maalesef birkaç tane kitap alabildik." diye konuştu. 

Şahin, daha çok kitap okunabilmesi için yayınevlerinin fiyatları düşürmesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Fiyatlar düşürülürse daha çok okuma olur. Bugün eğitim eskisine göre zorlaştığı için çok fazla kitap okunmuyor. Biraz da bize anlayışla bakılırsa derslere mi yüklenelim ya da kitap mı okuyalım? Çok olanaklı şeyler olamadığı için çocuklar 'daha fazla derse çalışalım', 'güzel yerlere gelelim' diye uğraşıyorlar. Aslında kitaplar bir boşluğu doldurmak için değil de ülkemizi geliştirmek için okunmalıdır. Ayrıca kişi kendine olan borcunu ödemesi için kitap okumalı diye düşünüyorum."

Begüm Ayaz da sahaflardan daha uygun kitaplar bulduğunu aktararak, yeni şeyler öğrenmek ve yeni ufuklar açması adına kitap okuduğunu ifade etti.  

"Kitap yalnızlığımda bana bir arkadaş oluyor"

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nden fuara gelen 9. sınıf öğrencisi Ömer Çebi de kitap okumayı sevdiğini dile getirerek, fuarı okuluyla birlikte gezmeye geldiğini söyledi.

Çebi, okuma yaparken herhangi bir yazar seçiminde bulunmadığını kaydederek, "Edebiyat öğretmenimiz her ay bize kitap veriyor ve kitap okumamızı istiyor. Verdiği kitaplar da sürükleyici oluyor. Mesela bu ay verdiği 'Fareler ve İnsanlar' kitabını okudum. Kitaplar aslında yalnızlığımda bana bir arkadaş oluyor." ifadelerini kullandı.  

Öğrenci Tuğrulay Yeşiltaş ise fuardan Dostoyevski'nin eserlerini aldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Türk ve yabancı yazarlardan klasik eserler aldım. Bence bir kitapçıya gitmek yerine fuarlara gitmek daha iyi bir alternatif. İstediğin kitabı bulma açısından. Bence kitap okumayınca kitap bir şey kaybetmiyor ama biz kitap okuyunca bir şeyler kazanıyoruz."  

İnsanların daha fazla kitap alıp okuyabilmesi için fuar sayılarının artması gerektiğini dile getiren Yeşiltaş, kitap fiyatlarında indirim olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yurt içi ve dışından 800 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar, 18 Kasım'da sona erecek.

AA

Etiketler: tüyap, kitap fuarı
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