Okurlarımızla buluştular

13. ATO Ankara Kİtap Fuarı’nda İmza günlerİ, semİner ve söyleşİler devam ederken, yazarlarımız da okuyucularıyla buluşmaya devam edİyor.

13. düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı devam ederken, Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu üyesi ve yazarımız Ali Vapurlu ve Şemsettin çakır Yeni Asya Neşriyat’ın A-704 numaralı standında kitaplarını imzaladı. Her yıl yüz binlerce kitapseverin ziyaret ettiği 13. ATO Ankara Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazarı da ağırlıyor. Yeni Asya Neşriyat standında dün de yazarımız Ali Vapurlu ve Şemsettin Çakır kitabını imzalayarak okuyucularıyla buluştu, sohbet edip, sorularını cevaplandırdı, fotoğraf çektirdi.

Yeni Asya standına ilgi yoğun

Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı, büyük ilgi ile karşılanırken, yetkililer kitapseverleri standlarına beklediklerini söylediler. 500 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuara yoğun bir ilginin olduğu gözlenirken, fuar 24 Şubat Pazar günü akşamına kadar devam edecek. Fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Kitapseverler fuara akın etti

Fuara hafta sonu yoğun ilgi gösterilirken, hafta içi Ankara’daki okullar geziler düzenleyerek çocukları ve gençleri kitaplarla buluşturuyor. Çocukların kitaplara ilgisi gözlerden kaçmazken, kitaplara ilgileri, memnuniyetle karşılanıyor. Öte yandan da fuara girmek için saatlerce bekleyen kitap severler, bu durumdan şikâyetçi olmadıkları gözleniyor. Yayınevi yetkilileri kitaba gösterilen bu büyük ilgiden memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Yoğun bir şekilde devam eden fuara okuyucularımızı ve bütün kitapseverleri bekliyoruz.

Ahmet Terzİ – Şükrü Kalı - Ankara