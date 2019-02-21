"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2019 CUMA - YIL: 50

Okurlarımızla buluştular

21 Şubat 2019, Perşembe 15:51
13. ATO Ankara Kİtap Fuarı’nda İmza günlerİ, semİner ve söyleşİler devam ederken, yazarlarımız da okuyucularıyla buluşmaya devam edİyor.

13. düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı devam ederken, Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu üyesi ve yazarımız Ali Vapurlu ve Şemsettin çakır Yeni Asya Neşriyat’ın A-704 numaralı standında kitaplarını imzaladı. Her yıl yüz binlerce kitapseverin ziyaret ettiği 13. ATO Ankara Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazarı da ağırlıyor. Yeni Asya Neşriyat standında dün de yazarımız Ali Vapurlu ve Şemsettin Çakır kitabını imzalayarak okuyucularıyla buluştu, sohbet edip, sorularını cevaplandırdı, fotoğraf çektirdi. 

Yeni Asya standına ilgi yoğun

Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı, büyük ilgi ile karşılanırken, yetkililer kitapseverleri standlarına beklediklerini söylediler. 500 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuara yoğun bir ilginin olduğu gözlenirken, fuar 24 Şubat Pazar günü akşamına kadar devam edecek. Fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Kitapseverler fuara akın etti

Fuara hafta sonu yoğun ilgi gösterilirken, hafta içi Ankara’daki okullar geziler düzenleyerek çocukları ve gençleri kitaplarla buluşturuyor. Çocukların kitaplara ilgisi gözlerden kaçmazken, kitaplara ilgileri, memnuniyetle karşılanıyor. Öte yandan da fuara girmek için saatlerce bekleyen kitap severler, bu durumdan şikâyetçi olmadıkları gözleniyor. Yayınevi yetkilileri kitaba gösterilen bu büyük ilgiden memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Yoğun bir şekilde devam eden fuara okuyucularımızı ve bütün kitapseverleri bekliyoruz.

Ahmet Terzİ – Şükrü Kalı - Ankara

 

Etiketler: ankara, kitap fuarı
Okunma Sayısı: 443
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kalıcı barış sosyal adaletle mümkün

    Hak ihlalleri AB yolunu tıkıyor

    Adalet-i mahzayı esas tutalım

    Macron'un belediye binalarındaki portreleri çalındı

    'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yarın farklı bir gün olacak'

    Fenerbahçe Rusya'da Avrupa'ya veda etti

    Galatasaray'ın ilk 11'i netleşti

    'Bin 500'den fazla Etiyopyalı Sudan'a sığındı'

    Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla saldırı

    Sınıra komando sevkiyatı devam ediyor

    Venezuela, Brezilya sınırını kapatıyor

    Almanya Mısır'daki infazların derhal durdurulmasını istiyor

    NATO Askeri Komitesi İzmir'i ziyaret etti

    Hatay Dörtyol Belediye Başkanı disipline sevk edildi

    Fenerbahçe'nin Zenit 11'i netleşti

    Afrin'de bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 20 yaralı

    "ABD'nin politikası Avrupa'nın güvenliğini rehin aldı."

    Gıda israfıyla mücadele şart

    Air France şirketinden Venezuela kararı

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Haklı adam bedduâ etmekle günahkâr olur mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Başarısız cunta
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasinin düşman ve engelleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Güvenli bölge” tuzağına dikkat
    Faruk ÇAKIR

    AB ile kazanmak
    Risale-i Nur'dan

    O razı olsa, dünya küsse ehemmiyeti yok
    Armağan Bahtiyar

    Yeni Asya: Muhabbet ve şûrâ
    Genel

    Adalet-i mahzayı esas tutalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.