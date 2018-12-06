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6 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Onlar ‘Cennet’ çocukları...

06 Aralık 2018, Perşembe 01:19
Bizim Aile Aralık sayısında, “Bebek ölümleri”ni kapağına taşıyor.

Sağlıkla, hayırla bir yavruyu kucağa almak her anne, babanın en büyük duâsıdır. “Ol” emriyle ana rahminde hayat bulan bir yavru, yine aynı İlâhî emirle, kimi zaman gözlerini dünya hayatına açamadan yahut kendi için takdir edilen günleri doldurup, ebediyete intikal eder, anne-babasına şefaatçi olur. ‘Cennet çocukları’ diye zikredilen bu yavruların ve ailelerinin kapağa taşıdığı Bizim Aile Aralık sayısında, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin “Çocuk Taziyenamesi” eserinin, yaralı yüreklere nasıl merhem olduğunu bir kez daha anlayacak, evlâtları zamanı geldiğinde Sahibine teslim edilecek ‘İlâhî bir emanet’ olduğunu hatırlayacaksınız. Havaların iyiden iyiye soğumasıyla, kış kendini hissettirmeye başladı. Hâl böyle olunca derginin Dağarcık sayfaları da kışa uygun renklenmiş. Kış günlerinin vazgeçilmez içeceği bozanın masaya yatırıldığı Ne Yiyiyoruz? hastalıklara şifa vesilesi olan bitki çaylarının yer aldığı Mutfak Kitaplığı ve her ay olduğu gibi leziz tariflerle Tatlı Sayfa, pek bir şirin çatı katı dizaynı tavsiyeleriyle Dekorasyon sayfası da sizi bekleyenler arasında.

Çocuklara ölüm nasıl anlatılır?

Yetişkinlerin, çocuklara izah etmekte zorlandığı konulardan biri de ‘ölüm’ kavramıdır. ‘Çocuklara ölüm nasıl anlatılır? Yakın birinin ölüm haberi nasıl verilir?’ gibi sorulara Psk. Aile Danışmanı Banu Arslan bu ay Çocuk Eğitimi sayfasında cevaplıyor.

Evliliğe dair...

Her ay alanında uzman isimleri ağırlayan Evlilik sayfasında bu ay Doç. Dr. Mustafa Uslu ile ‘Evlilikte sorumluluk ve yetki dengesi, gençlerin evliliğe bakış açısı’ gibi, daha birçok konuya değiniliyor.

şefkat, ana karnında başlar

Dergide sizi bekleyen başlıklar ise söyle; Cennet çocukları, Cennete doğan çocuklar, “Gebelik gibi gebeliğin son bulması da Allah’ın plânı dahilinde gerçekleşir.” “Ebediyen yaşlanmayacak çocuklar.”Kadınların gerçek saadeti imanda, Şefkatin tek pırıltısı, Evlâda şefkat, ana rahminde başlar, Dindar erkekler nasıl kadınları beğenir?-2, İmam-ı Rabbani, Bir vicdan dersi... Cevşen-ül Kebir’den duâlar, Trafiğe yayılan duâ, Üç genç kızın hikâyesi, “Eşler birbirinin yaptığını görmeli ve teşekkür duygusuyla bunu hissettirmeli.”, Çocuklara ölüm nasıl anlatılır?, Boza, Çatı katı, Annelere ‘Altın’ Öğütler, Mutfağın başköşesinde bitki çayları, İyi ki varsın sonbahar!, Ayva Tatlısı, Nefis Muhasebesi. Keyifli okumalar… 

Etiketler: bizim aile, yeni asya, dergi
Okunma Sayısı: 169
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