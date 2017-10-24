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"Onun ayakkabılarını müzemizin en güzel yerinde sergiliyoruz"

24 Ekim 2017, Salı 18:38
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'e ait "kara lastik" ayakkabılar, Bolu'nun Gerede ilçesinde kurulan Yaşayan Ayakkabı Müzesinde sergileniyor.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2012 yılında kurulan ve başta sanat ve spor camiası olmak üzere birçok alanda ün yapmış insanların ayakkabılarının sergilendiği Yaşayan Ayakkabı Müzesinde, şehit Bülbül'ün ayakkabılarına da yer verildi.

Ağustos ayında Trabzon'un Maçka ilçesinde jandarma ekiplerine teröristlerin yerini gösterdiği esnada çıkan çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün kara lastikleri de müzeye bağışlandı.

Şehit Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül tarafından Gerede'ye gönderilen ve Ankara lastiği olarak bilinen kara lastikler müzede kendisine ayrılan yere koyularak sergilenmeye başlandı.

AİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nurettin Akçakale, yaptığı açıklamada, 2012 yılında kurulan müzede birçok alanda ün yapmış 180 kişinin ayakkabılarının sergilendiğini anlattı.

Dünyanın birçok ülkesinde ayakkabı müzeleri olduğunu ancak bu tarz bir müzenin hiçbir yerde bulunmadığını vurgulayan Akçakale, "Biz Türkiye'de ve dünyada topluma mal olmuş sanatçı, sporcu, şair, yazar veya şehitlerimizin ve devlet adamlarımızın ayakkabılarını bir araya getirmek için bu işe başladık. Şu an müzede 180 çiftin üzerinde ayakkabı var. Amerika'dan dahi bize zaman zaman ayakkabılar geliyor." şeklinde konuştu.

"Onun ayakkabılarını müzemizin en güzel yerinde sergiliyoruz"

Akçakale, ağustos ayında teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ayakkabılarını gazetede görerek müzede ona da bir yer ayırdığını belirtti.

"Acaba bu kara lastiklere ulaşabilir miyiz?" diye aklından geçirdiğini aktaran Akçakale, Trabzon'da tatilde olan bir lise arkadaşının vasıtasıyla Eren'in ağabeyiyle görüştüklerini ve ayakkabıların müzeye ulaştığını söyledi.

Şehit Eren Bülbül'ün ayakkabılarının geçtiğimiz hafta müzede yer bulduğunu kaydeden Akçakale, "Onun ayakkabılarını müzemizin en güzel yerinde sergiliyoruz. Şu an müzemizde 2 tane şehit kardeşimizin ayakkabıları bulunuyor." ifadesini kullandı.

Akçakale, Eren'in hayvancılıkla uğraştığı için kırsal kesimde yoğun olarak kullanılan bu ayakkabıları giydiğini anlatarak, "Zaten hayvancılık yapıyorlarmış. Dağda, bayırda giydiği bizzat kendi ayakkabıları. Zaten kullandığı da belli. Sanıyorum şehit olduğu esnada ayağında olan ayakkabılar bunlar." diye konuştu.

AA

Etiketler: eren bülbül, ayakkabı müzesi, bolu
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