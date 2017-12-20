Orhan Pamuk Tanpınar'ı anlattı

Şair ve yazar Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kendi romancılığı üzerinde çok büyük etkileri olduğunu belirten Orhan Pamuk, “Tanpınar’ı kafamızı karıştırdığı için seviyorum” dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Gülhane Parkı’ndaki Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi’nde önceki gün gerçekleştirilen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanının kendi romancılığını büyük ölçüde etkilediğini dile getirerek, “Kendimi Tanpınar okuyarak yaptım. Bir kültüre derin bir ilgi duyan Tanpınar, Huzur romanıyla benim romancılığımı da büyük ölçüde etkilemiştir” ifadesini kullandı. Törene açılış konuşması için davet edilen Pamuk, sözlerine Yahya Kemal’i anlatarak başladı. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Pamuk, davetlilere Tanpınar’ın Yahya Kemal yazılarını okudu. Pamuk, Tanpınar’ın da Yahya Kemal gibi tarihini ve geçmişini bilen ve yüzü Batı’ya dönük bir aydın olarak medeniyetimizde yerini aldığını dile getirdi.

22 yaşında Tanpınar okumaya başladığını söyleyen Pamuk, büyük Türk klasiği kabul ederek yaptığı Tanpınar okumalarının kendisinde büyük izler bıraktığını ifade ederek, Tanpınar’ın sağcısıyla, solcusuyla, herkesin beğendiği bir yazar olmasının, herkesten farklı görüşleri olan bağımsız bir insan olmasıyla mümkün olduğunu kaydetti. Tanpınar’ı bu kadar kıymetli hale getirenin farklılığı olduğuna işaret eden Pamuk, Tanpınar’ın keskin zekasıyla topluma da bir şeyler söylediğine dikkat çekerek, büyük ve iyi yazarların sadece edebi eser yazmakla yetinmeyeceğini, aynı zamanda topluma ve siyasete de mesajlar verdiklerini dile getirdi. Tanpınar’ın Batı’yla ilişkilerimizi de ele aldığını belirten Pamuk, Tanpınar’ın, “Her şey kaybolmak üzereyken yalnız bir şeyi düşünemezsiniz” sözünü hatırlattı.

KAFAMIZI KARIŞTIRDIĞI İÇİN SEVİYORUM

Tanpınar’ın siyasi taraflarından da oldukça etkilendiğini anlatan Pamuk, çelişkinin Tanpınar’ın en kuvvetli yanı olduğuna dikkat çekerek, “Ciddi edebi dergilerde Tanpınar şöyle midir, böyle midir diye, ciddi düşünürlerin tartışmalar açması da onun yüksek edebi yönünün ortaya çıkarıyor” ifadelerini kulandı. Ünlü yazar, “Kafamızı karıştırdığı için seviyorum Tanpınar’ı, bu kafa karışıklığı bende de olduğu için seviyorum. Bu sentezi romanlarında ve şiirlerinde işlediği için seviyorum.” dedi. Tanpınar’ın 1930 yılında, Peyami Safa’nın 9. Hariciye Koğuşu için Görüş dergisine yazdığı bir eleştiriyi aktaran Pamuk, Safa’nın romanında bazı eksiklikler bulan Tanpınar’ın, “Bir Türk romanı var mıdır yok mudur?” sorusunu sorduğunu dile getirdi. Tanpınar’ın 1930 yılında, tam 29 yaşındayken, “Bir Türk romanı var mıdır yok mudur?” sorusunu sorabilecek güçte olduğunu belirten Pamuk, bunu çok çarpıcı bulduğunu kaydetti. Tanpınar’ın bundan tam altı yıl sonra ise 35 yaşındayken ‘Bir Türk romanı niye yoktur?’ diye sorduğunu aktaran Pamuk, “80 yıl sonra diyebiliriz ki bugün Türk romanı vardır. Bizden sonraki kuşaklar da döne döne, anlaya anlaya Tanpınar’ın romanlarını okuyacaklardır.” diye konuştu.

HOŞGÖRÜLÜ OLMAYA ÇAĞIRDI

Pamuk, 1958 yılında Tanpınar’ın Yahya Kemal için Cumhuriyet gazetesinde bir yazı yazdığını belirterek o yazıdan bazı pasajlar paylaştı: “Yahya Kemal Avrupalıydı. Yaşlı imparatorluğun o kadar çalışıp da yapamadığı şeyi kendisinde yapmıştı.” sözlerini davetlilere okuyan Pamuk, Tanpınar’ın da Yahya Kemal gibi düşündüğünü belirterek, “Düşüncesi Garplıydı. Avrupalı kelimesini olumsuz değil, olumlu anlamıştı. Bizi biraz daha hoşgörülü olmaya çağırdı. “ ifadelerini kullandı. Tanpınar ve Yahya Kemal’in Avrupalı olmayı bir ihanet, bir eziklik, bir inkar olarak görmediğini belirten Pamuk, Avrupalılaşmayı memlekete faydalı bir gerçekçilik olarak değerlendirdiklerini söyledi.

“Yahya Kemal’i, Necip Fazıl’ı koyduğumuz yere Ahmet Hamdi Tanpınar’ı da koyuyoruz” diyen Pamuk, “Yazarlarıyla kavga edip onları çöpe atan milletlerin ne hafızası olur ne de geleceği...” yorumunda bulundu. Yazarlarına kötü davranan milletlerin geleceğinin de olmayacağını vurgulayan Nobel ödüllü yazar, Tanpınar için, “Eski kültürü seven, divan şiri bilen, Fuzuli’den Evliya Çelebi’ye birçok konuda iştahla, istekle yazan bir yazardı.” diye söz etti. Pamuk, konuşmasına, Tanpınar’ın Bursa’da Zaman şiiriyle son verdi.

HABER: MELİH TEKİN - İSTANBUL