"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Osmanlı döneminde yükselen Yemen

12 Kasım 2018, Pazartesi
Yemenli tarihçi ve araştırmacı Ali Carallah ez-Zib: “Haçlıları yenilgiye uğratmak, Müslümanların kutsal değerlerini korumak, 16. yüzyılda Avrupa’dan gelip Yemen’i işgal etmek isteyenlere set çekmek, Osmanlı’nın Yemen için yaptıklarının en önemlileridir.”

Yemenli tarihçi ve araştırmacı Ali Carallah ez-Zib, ülkesinin Osmanlı devleti zamanında hayatın her alanında medeni bir şahlanışa şahit olduğunu, geride kalan eserlerin bu yükseliş dönemine ışık tuttuğunu belirtti.

Osmanlı devleti zamanındaki Yemen’i anlatan Tarih Araştırmaları ve Gelecek Stratejileri Merkezi İslâm Tarihi Araştırmacısı Zib, “Haçlıları yenilgiye uğratmak, Müslümanların kutsal değerlerini korumak, 16. yüzyılda Avrupa’dan gelip Yemen’i işgal etmek isteyenlere set çekmek, Osmanlı’nın Yemen için yaptıklarının en önemlileridir.” dedi.      

Yemen’e yönelik tehditlerin, halkı Osmanlı devletinden yardım istemeye sevk ettiğini anlatan Zib, Osmanlı’nın da halkın çağrısına karşılık vererek ve Mekke ile Medine’nin güvenliğini düşünerek güçlerini Yemen’e gönderdiğini ifade etti.      

Zib, “Yemen’in hamiliğini üstlenen Osmanlı, şehirleri ve adaları korunaklı hale getirdi. Büyük askerî tesisler kurdu. Bu tesislerden kalan izler, Osmanlı’nın o zaman sahip olduğu büyük güce şahitlik ediyor. Meselâ Aden şehrindeki büyük kaleler, surlar, Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan Babu’l Mendep Boğazı, ülkenin batısında Kızıldeniz’e bakan El-Muha, Zubeyd ve Hudeyde şehirleri, Kızıldeniz’deki Kamara Adası Osmanlının eserleridir.” diye konuştu.      

“Yemen’de önemli şehir ya da bir bölge yok ki onda Osmanlı devletine ait bir eser bulunmasın.” ifadelerini kullanan Zib, Osmanlı’nın başşehir Sana’da inşa ettiği “Osmanlı Yedinci Ordu Karargâhı’nın da bunlardan biri olduğunu, halihazırda ise “Savunma Kompleksi” olarak kullanıldığını belirtti.

Türkler çıktı endüstriyel gelişmeler durdu

İl ve ilçe meclisleri olmak üzere belediye meclislerinin inşasının, Osmanlı döneminde gerçekleştiğini kaydeden Zib, “Osmanlı Türkleri, sanayi alanında da kalkınma hamlesi gerçekleştirdi. Ancak Türklerin Yemen’den çıkışı ve İmam Yahya Hamideddin’in 1918’de yönetime gelişiyle endüstriyel gelişmeler durdu.” şeklinde konuştu.      

 Osmanlının Yemen’de demir, çelik, dokuma, öğütme, mermer ve cam fabrikaları kurduğunu, yollar, köprüler inşa ettiğini, araba ve toplu taşıma araçları ile silâhlar ürettiğini dile getiren Zib, bu kapsamda uygulamaya konulmaya çalışılan demir yolu projesinin, 2. Abdülhamid dönemindeki en önemli stratejik projelerden olduğunu kaydetti. Zib, Yemen’deki demir yolunun Hudeyde-Sana hattından Munaha şehrinin güneyindeki El-Huceyle bölgesine kadar gittiğini, ancak Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ve Osmanlı’nın Yemen’den çıkmasıyla bu projelerin durduğunu anlattı.  

Osmanlının katkıları

Osmanlı’nın eğitim alanında da Yemen’e önemli katkılarının olduğunu belirten Zib, okullar, üniversiteler açtığını, Sana’daki Endüstri Üniversitesi’nin de  bunun bir örneği olduğunu, ancak halihazırda savaş müzesi olarak kullanıldığını kaydetti. Aynı şekilde Osmanlı döneminde Yemen’de sağlık, muhasebe, medya, yargı ve bayındırlık alanlarında da önemli gelişmelerin yaşandığını aktaran Zib, şehir planlamalarında bu gelişmelerin belirgin bir şekilde ön plana çıktığını, önemli şehirlere yeni ve gelişmiş semtler yapıldığını, şehirlere de büyük kapılar konulduğunu anlattı.      

Osmanlının camileri, kubbeleri, kervansarayları, çarşıları, misafirhaneleri, hanları ve saraylarıyla da ülkeye imzasını attığını ifade eden Zib, ücretsiz olarak misafirlerin ağırlandığı devlet hanlarının, İmam Yahya ve oğlu İmam Ahmed dönemlerinde özel depolara dönüştürüldüğünü belirtti. Zib, başşehir Sana’da Hasan Paşa tarafından yaptırılan Bekiriye Camii’nin de yine Osmanlının ülkede bıraktığı önemli eserlerden biri olduğunu kaydetti.      

 İslâm Tarihi alanında çalışmalar yapan araştırmacı yazar Zib’in, “Osmanlı döneminde Yemen’in yükselişi” isimli bir de kitabı bulunuyor. Türkiye’den tarihî eser çalışmaları için oluşturulmuş bir heyet 2008 yılında Yemen’i ziyaret etmiş, sadece Sana’da 71 Osmanlı eseri tesbit etmişti.

AA

Etiketler: yemen
Okunma Sayısı: 79
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuklarımızın geleceğini karartıyorlar

    Sivil kayıplar vicdana sığmıyor

    10 bebekten biri prematüre

    Erdoğan: AB'ye tam üyelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz

    İsrail, Gazze'ye saldırdı: 6 Filistinli şehit oldu

    Osmanlı döneminde yükselen Yemen

    Bu facianın da üstü örtülmesin

    Bana yapılanların İslam'la ilgisi yok

    Mağduriyetini yazdı, gözaltına alındı

    Beşiktaş, Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü

    Trump ve Putin'in önünde konuşan Macron: Milliyetçilik yurtseverliğe ihanettir

    Bir ‘delil yok’ beraatı daha

    Cihangir İslam'ın Rize'de konferans vereceği salonun rezervasyonu iptal edildi

    Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Yüzyılın Anlaşması' Filistin davasına kurulmuş en büyük komplo

    Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Kapımız herkese açık olacak

    Putin'den Macron'un 'AB ordusu' fikrine destek

    'Af sözünüze güvenerek Erdoğan'a oy verdik' diyen mahkum yakınına Bahçeli: Biz oy için yapmıyoruz bunu

    Erdoğan: Ortadoğu'da barış ve istikrara katkı sunmaya devam edeceğiz

    "İfrat ve tefritten kurtulmanın yolu ilimden geçiyor"

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu nasıl dindarlık?
    Genel

    Bu facianın da üstü örtülmesin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Çocuklarımızın geleceğini karartıyorlar
    Süleyman KÖSMENE

    Bir çiçekte yirmi esma
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah hakkında temsil ve örnekler
    Faruk ÇAKIR

    Terör nasıl biter?
    Aytekin COŞKUN

    Kaliforniya sendromu ve Bediüzzaman’ın yaklaşımı
    Yeni Asya'dan Size

    TÜYAP’a ailecek bekliyoruz
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Ekonominin nabzı nasıl tutulur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.