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31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Osmanlı eserleri restore ediliyor

31 Mart 2018, Cumartesi 00:49
Yunanistan’daki Rodos Adası’nın en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Murat Reis Külliyesi ve diğer tarihÎ yapıların, AB fonlarından sağlanan kaynakla restorasyonuna başlandı.

Yunanistan’ın Rodos Adası’nın en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Murat Reis Külliyesi’nin AB fonlarından sağlanan kaynakla, Yunanistan Turizm Bakanlığı ile Rodos Belediyesi işbirliğiyle restorasyonuna başlandı. Adadaki Osmanlı eserleri yoğun olarak İçhisar’da yer alırken, Kale dışındaki en önemli eser olan Murat Reis Külliyesi ile ilgili restorasyon çalışmalarının birinci etabı sürüyor. Projenin ikinci ve üçüncü kısmı için de gerekli başvurular yapıldı. Birkaç ay içinde bu projelerinin onayının da çıkması bekleniyor. Rodos’un Kanunî Sultan Süleyman tarafından 1522 yılında fethedilmesinin ardından, devlet hizmetinde bulunan askerî ve mülkî erkân mensuplarının ve ulemadan ileri gelenlerin defnedildiği, 1609 yılında Kaptan-ı Derya Murat Reis için yapılan türbe ve türbenin yanında 1636 yılında Murat Reis Camii’nin de yapımıyla oluşturulan Murat Reis Külliyesi’ndeki restorasyon çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti Rodos Başkonsolosluğu tarafından da destekleniyor.

Mustafa Paşa Hamamı çalışmalarına başlanacak 

Adadaki Osmanlı eserleri restorasyonlarıyla ilgili olarak bilgi veren Rodos Belediyesi Kültür ve Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Teris Hatziioannou, 2013 yılında başlayan Recep Paşa Camii restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini ve gelecek yıl ‘Osmanlı Eserleri Müzesi’ olarak açılacağını, şu anda Murat Reis Külliyesi birinci etap restorasyon çalışmalarının sürdüğünü, en kısa zamanda ise Mustafa Paşa Hamamı ile ilgili çalışma başlatacakların söyledi.

‘Keşfedilmeyi bekleyen Osmanlı eserlerimiz de var’

Türk turistlerin son yıllarda Rodos’a olan ilgilerinin çok arttığını vurgulayan Hatziioannou, “Adaya gelen her Türk turist mutlaka Murat Reis Külliyesi’nin önünden geçiyor. Bu nedenle Recep Paşa Camii restorasyonunun ardından önceliği buraya verdik. Türk misafirlerimiz Rodos’ta en çok atalarının eserlerini ziyaret ediyor. Belediye olarak biz de Osmanlı eserlerine ayrı bir önem veriyoruz. Yapılan çalışmalar Türk turist tarafından övgüyle takdir edilince çalışma şevkimiz artıyor. Süleymaniye Camii, İbrahim Paşa Camii, Ağa Camii, Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi, Fethi Paşa Saat Kulesi, Sultan Mustafa Camii en çok ilgi gören eserler. Bunlara şimdi Recep Paşa Camii İslâm Eserleri Müzesi, Murat Reis Külliyesi ve Mustafa Paşa Hamamı da ekleniyor. Diğer taraftan türbelerle ilgili yazılı kaynakça araştırması yapıyoruz. Adadaki ilk Osmanlı eseri olan Mercan Baba Türbesi ile İnatçı Ahmet Paşa Türbesi’nin yerleri belli, Borizen (Borazancıbaşı) Ali Dede Türbesi ve yanındaki minareli mescit zaten koruma altında. Bir kaynakta kendisinden ‘ermiş/evliya’ olarak söz ediliyor. İçhisar’da sapa bir yerde ve henüz keşfedilmeyi bekliyor” dedi.

DHA

Etiketler: osmanlı, rodos, yunanistan
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