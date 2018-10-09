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9 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Osmanlı’nın parmak izi korunuyor

09 Ekim 2018, Salı 00:10
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve “Osmanlı’nın parmak izi” olarak adlandırılan Safranbolu’da yaklaşık 600 tarihi eser restore edilerek geleceğe taşındı.

Karabük’ün UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde, 8 Ekim 1976 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın aldığı “koruma kararı”nın ardından yaşanan süreçte, yaklaşık 600 tarihi eser basit ve genel onarımlarla restore edilerek turizme kazandırıldı. 

Tarihi eserler restore edildi

“En iyi korunan 20 kent” arasında bulunan ve Türkiye’de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki tek yer olma özelliği taşıyan Safranbolu’da, “Tarihsel ve Doğal Sit Alanı” kararı alındıktan sonra geçen 42 yıllık sürede, tarihi eserlerin geleceğe taşınması için çok sayıda restorasyon çalışması yürütüldü. Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla “Osmanlı’nın parmak izi” olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi ilçede, vatandaşlar da koruma bilincini benimseyerek tarihi dokunun bugünlere gelmesine katkı sağladı.

Miras kenti: Safranbolu

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, Safranbolu’nun koruma altına alınma sürecinin 1970’li yıllarda başladığını söyledi. İlçenin koruma altına alınmasında Suha Arın, mimar Yavuz İnce başta olmak üzere Karabüklülerin büyük katkısı olduğuna işaret eden Dr. Fatih Ürkmezer, şöyle devam etti, “O günkü insanların çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ön görüsüyle Safranbolu, günümüze bir dünya miras kenti olarak ulaştı. Bu çalışmalar, 1994’te UNESCO tarafından koruma altına alınarak zirveye ulaştı. Sadece genel yönetim tarafından yönlendirmeyle değil, Safranboluluların da çok büyük bir bilinci var, sahiplenmesi, korumacılık anlayışını içselleştirmesi var. Onların sahiplenmesi ve devletin de yönlendirmesiyle Safranbolu sadece Türkiye’de değil, dünyada koruma altında olan 20 şehirden biri.”

AA

Etiketler: karabük, safranbolu, unesco
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