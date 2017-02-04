Osmanlı'nın Üsküp'teki imzası

Asırlardır Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün ortasından geçen Vardar Nehri'nin iki yakasını birleştiren Taşköprü, Osmanlı'nın Üsküp'teki sembol eserlerinin başında geliyor.

Son dönemde insanları birbirinden ayıran duvarlar dünya gündemini meşgul etse de tarihi Taşköprü asırlardır şehrin iki yakasında yaşayan insanları bir araya getiriyor.

Fatih Sultan Mehmed Köprüsü olarak da bilinen Taşköprü, Üsküp'teki en önemli ve nadide Osmanlı eserlerinden biri. Sultan II. Murad döneminde yapımına başlanan ve Fatih Sultan Mehmed döneminde tamamlanan köprü, şehrin sembolü olarak gösteriliyor.

Asırlardır Üsküplüleri kavuşturan Taşköprü, aynı zamanda Üsküp'ün modern şehir merkezi ile tarihi Türk Çarşısı'nı birbirine bağlıyor.

Üsküp Belediyesinin armasında da yer edinen Taşköprü, dini ya da etnik kökeni farklı olan Makedonya halkları tarafından da benimsemiş durumda.

Mihrabı yıkıldı

Birçok kez restorasyon geçiren Taşköprü, son olarak 2002 yılında onarıldı. Restorasyon çalışmaları sırasında köprünün mihrabı yıkılırken, bu olay ülkedeki Müslüman kesimin tepkisine neden oldu.

Restorasyon çalışmaları sona ermesine rağmen, Vardar Nehri'ne düşen mihrap yerine konulmadı.

Türkiye'nin girişimleri ile 2008 yılında mihrap yeniden inşa edilirken, dönemin Makedon hükümeti mihrabın tam karşısına Osmanlı'ya isyan eden Karpoş anısına bir plaket yerleştirdi.

"Üsküp 2014 Projesi" ile ihtişamı gölgelenmek isteniyor

Makedonya hükümetinin "Üsküp 2014 Projesi" kapsamında şehrin merkezinde inşa edilen heykeller, tarihi görünümlü devasa binalar ve köprüler Taşköprü'yü de etkiledi.

Taşköprü'ye yakın mesafede inşa edilen iki yeni köprü ile adeta tarihi Taşköprü'nün ihtişamı gölgelenmek istendi ancak Osmanlı eseri, buna rağmen şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Köprüde çatlaklar oluştu

Bu arada, son dönemde köprü üzerinde ortaya çıkan çatlaklar tedirginliğe neden oldu.

Asırlarca ayakta kalan köprüde oluşan çatlaklar, yeni bir restorasyona ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

12 ayaklı ve 220 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki köprünün Fatih Sultan Mehmed döneminde 1451-1469 yılları arasında inşa edildiği, birçok deprem ve savaşlarda zarar gördüğü biliniyor.