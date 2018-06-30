Özel Külliyat’a büyük ilgi

Yeni tasarım özel baskılı Orta Boy Külliyat okuyucuyla buluştu.

Yeni Asya Neşriyat Satış ve Pazarlama Müdürü Cesim Aydın, yürütülen çalışmalar ve kampanyalar hakkında bilgi verdi ve şunları dedi “Geçtiğimiz yıl, ‘Nurun bayramı’ olarak adlandırdığımız bandrol yasağının kaldırılmasını, muhteşem güzellikte bir Hatıra Külliyat ile birlikte kutlamıştık. Sınırlı sayıda basılan bu Külliyatı alamayanlar, ısrarla aynı görsellikte özel baskılı bir Külliyat isteğinde bulundular. Yayınevimiz de okuyucularımızın bu isteklerini dikkate alarak, özel baskılı Orta Boy Külliyatın baskısını tamamlayarak okuyucularının istifadesine sundu. İlk baskısı sınırlı sayıda yapılan Özel Baskılı Külliyat’ta da talep yoğunluğu yaşanıyor. Orta Boy Külliyat’ın daha önce satışa sunulan versiyonunu edinenler, Özel Baskılı Külliyatı da almak ve ona evlerinin en müstesna köşesinde yer vermek istiyorlar. Bu Özel Külliyatı kızlarının çeyizine koymayı düşündüklerini söyleyen anne-babalar biliyoruz. Bu fırsatı kaçırmamanız ve Özel Külliyata bir an önce sahip olmanızı tavsiye ediyoruz.”

İstanbul - Kübra Örnek