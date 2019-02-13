Peribacaları’na inşaat ayıbına bakanlık dur dedi

İmar Barışı’ndan sonra peri bacalarının arasında otel inşaatları hızla artmıştı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Kapadokya’dan sonra Göreme’de peribacalarının silüetini bozacak inşaatlar hızla devam ediyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya’da peribacalarına zarar verilmesine ve tarih katliamına fütursuzca devam edilmesine tepki gösterdi. Konuya ilişkin konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Akla zarar bir şekilde peribacalarına zarar verecek şekilde inşai çalışmalar yapılıyor. Artı Gerçek’te yer alan habere göre, inşaat duvarında ise ‘Denetimi Göreme Belediye Başkanlığı tarafından yapılıyor’ tabelasının asılı olması içler acısı bir durumdur. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hinterlandımızda yer alan Nevşehir’de yaşanan doğa ve tarih katliamına karşı sessiz kalmayacağız” dedi. Tepkilerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı mühürleme kararı çıkartarak Nevşehir Valiliği’ne yazı gönderdi ve inşaat durduruldu.

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