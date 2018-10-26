Popüler kültürün talanı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Andı, “Popüler roman, popüler kültür, Hz. Peygamber’in hayatını talan etmeye başladı, çünkü ucunda para geliyor.’’ dedi.

“Sireti Surette Görmek Çalıştayı”nda Andı, ilk iki çalıştayın sunumlarının kitaplaştırıldığını, sonraki çalıştayların da ikinci bir cilt olarak ilgililerine sunulacağını anlattı. Hz. Peygamber’in (asm) hayatını anlatmakta tehlikeli alanlar olduğunu dile getiren Andı, şunları kaydetti: “Peygamberin heykelini, karikatürünü yapamıyoruz. Resim, heykel, karikatür çok güzel sanatlar, ama Peygamberimizi, bizim mübarek ve muhterem kabul ettiğimiz bir şahsiyetin hayatını anlatmakta her alet, her araç yeterli olmuyor. Kimisi ‘bunu dönüştürmek zorundayız’ diyor. ‘Kendimize göre bir grafik, sanat düzlemi kendimize göre bir sinema dili oluşturmalıyız’ diyenler de var. Zaten bu çalıştayların güzelliği, elektriği ve gerilimi buradan doğuyor. Popüler roman, popüler kültür, Hz. Peygamber’in (asm) hayatını talan etmeye başladı, çünkü ucunda para geliyor. Çünkü dindar insanların Peygamber (asm) sevgisinin istismarına yönelik çok ucuz, kötü, gerçekten edebiyat seviyesi düşük çok roman yazılmaya başlandı. Bu bir tehlike. “